Uzaktan eğitimde beslenme kahvaltıyı ihmal etmeyin

Yaz döneminin ardından Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitime başlayan öğrencilerin eğitimi kadar evlerinde sağlıklı beslenmeleri de büyük önem taşıyor. Uzaktan eğitim alan öğrenciler için sabah kahvaltısının önemini vurgulayan uzmanlar, çocukların dinç bir şekilde çalışabilmesi ve bağışıklıklarını güçlendirmeleri için kahvaltılarında ve ara öğünlerinde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı yadsınamaz. Gün boyu evde vakit geçiren öğrenciler, süt içerek bağışıklık sistemini güçlendirip kış aylarının da yaklaşmasıyla hastalıklardan korunuyor. Uzmanlar, vücut direncini artırmak ve sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt içilmesi gerektiğini söylüyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.