"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"

Üniversite dahil olmak üzere tüm çocuklar ve aileleri için uzaktan eğitim yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları uzaktan eğitim uygulamasında bilgisayara diledikleri zaman ulaşabilme imkanı olsa da yeterli düzeyde motive olmamış olmaları başka bir sorunu oluşturuyor. Gerek küçük yaş gerekse ergenlik dönemindeki çocukları bu sürece adapte etmek için 30 yılı aşkın süredir evde öğretmen rolündeki velilere ve okullara, çocukların duygusal ve yaratıcılık gelişimi, odaklanma becerileri üzerine eğitim kitapları ve kırtasiye araçları sağlayan Atlas Yönetim Kurulu Üyesi Burak Saruhan, uzaktan eğitimde en önemli faktörün yeni motivasyonlar yaratarak bunu güçlendirmek olduğunu belirtti.

Evde birçok velinin uzaktan eğitim sürecine kolay adapte edemediğinden derslerine daha iyi odaklamak için eğlenceli eğitici kitapların, renkli defter kalemlerin yanında asıl ilginin dikkat ve zeka güçlendirme setlerine olduğunu söyleyen Burak Saruhan; '30 yıldır aşina olduğumuz okula dönüş döneminde, bizimde ilk defa karşılaştığımız uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize evlerinde bir sınıf ortamında gibi hissetmelerini sağlayacak kırtasiye ihtiyaçlarıyla motive etmek ve ders dışında bilgisayar veya TV karşısında vakit geçirmemeleri için onlara hayal gücü ve yaratıcılıklarını besleyecek, en önemlisi motivasyonlarını güçlendirecek eğitim setleri öneriyoruz. Velilerimiz ellerinden geleni yapsa da çocukların derse yeterli düzeyde çalışmama sebebi motivasyon faktöründe aranmalı. Bu yeni sürecin uzun bir tatil olarak algılanması da en önemli sorunlardan biri. Disiplin ve sınıf ortamı gerekirse birebir evde yaratılmalı, okula gider gibi okul çantasını hazırlamalı ve masasına çantasıyla beraber oturmalı. Motivasyonunu güçlendirmek içinse ders bitimi sonrası puzzle, boyama kalemleriyle yaratıcı resimler, dikkat güçlendirici zeka oyunları oynanabilir. Önemli olan uzaktan eğitimde motivasyonu yüksek tutacak, hem eğitici hem eğlendirici yeni deneyimler sunarak bu sürece olan ilgiyi sıcak tutmak. Bugün 90 Yayınevi Bölge Bayiliğine sahibiz ve bu zorlu süreçte köy okulları dahil yardımcı kaynak kitaplarımızla öğrencilerin hangi alanda ne eksiği varsa maksimum düzeyde karşılamaya çalışıyoruz ‘