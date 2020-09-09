Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

Yeni eğitim koşullarına adaptasyonu kolaylaştırmak, uzaktan eğitimin püf noktalarını anlatmak için düzenlenen ve dünya genelinde 50 bin öğretmenin kayıt olduğu konferans başladı.

İngiltere, Avustralya, İtalya, Tayland, Çin, Meksika, BAE, Japonya, Brezilya ve Arjantin’den canlı oturumların yapıldığı, Cambridge Live Experience dijital konferansta; uzman sunumlarına, ilham verici oturumlara, uzmanlar ile interaktif konuşmalara yer veriliyor. İlk gün konuşmacıları arasında Ben Goldstein; Büyük Sıfırlama: Engel mi yoksa fırsat mı, Olha Madylus; Zaman Yönetimi, Claire Ross; Sosyal Mesafeli sınıflar için daha sıcak aktiviteler, Dr. Hugh Hunt; Mutfakta fizik - evde yapabileceğiniz bilim gibi ilgi çekici konulara yer verildi.

İngilizce öğretmenlerinin ücretsiz katıldığı Cambridge Live Experience dijital konferans, 8, 9 ve 10 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press ELT tarafından organize edilen dijital konferans, öğretmenlerin içinde bulunduğu, daha önce benzeri yaşanmamış olan yeni eğitim - öğretim yılı koşullarına hazırlanmalarına, yardımcı olmayı amaçlıyor. 3 gün sürecek olan dijital konferans, 30’dan fazla konuşmacı ve toplamda 50’den fazla sunum ve oturuma ev sahipliği yapıyor.

Cambridge Assessment English Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Gürleyen “Bu yıl öğretmenler, daha önce hiç benzeri görülmemiş birtakım zorluklarla mücadele etmek durumundalar. Dünya genelinde öğretmenler, bir gecede uzaktan eğitime geçiş yapmak zorunda kaldılar ve yeni eğitim koşullarına son derece hızlı bir şekilde adapte oldular. Cambridge olarak bu etkinliği organize ederek öğretmenlerin, içinde bulunduğumuz süreçte yeni eğitim koşullarına hazırlanmalarına destek olmak istiyoruz. Birçok öğretmen, uzaktan eğitim ve fiziksel sınıf ortamını birleştirerek yeni bir sisteme ayak uydurmak zorunda kaldı ve öğretmenlerin bu koşullara hızlı bir şekilde adapte olup, eğitimi kesintisiz olarak devam ettirmesi bir numaralı önceliğimiz. Bu anlamda etkinliğimiz, içinde bulunduğumuz koşullardaki eğitim sistemi hakkında bilgi alışverişi yapmak ve faydalı ipuçları paylaşmak için iyi bir fırsat yaratacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, katılan öğretmenlere ana sunumlar için katılım sertifikası veriliyor olacak.