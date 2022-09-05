Uyum eğitimine polis motivasyonu

Adana’da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başlarken, polis okullara gidip öğrencilere hediyeler vererek onları okula motive etmeye çalıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Bu çerçevesinde bugün Adana’da da okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri okulla buluştu. Bazı öğrenciler velilerinden ayrılmayarak gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Polis çocukları tek tek sevip onlarla konuşarak okulda kalmalarını sağladı. Polis çocuklara oyuncak da dağıtarak onları motive etmeye çalıştı. Polis çocuklarla bir süre de şarkı söyleyip oyun oynadı.