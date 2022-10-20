UYAFA Genel Başkanı Şimşek: “Geleceğimiz olan çocuklar için çok güzel şeyler olacak”

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Özcan Şimşek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Özcan Şimşek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Doğubayazıtlı iş insanı Mehmet Emin Dursun ve Ali Güney, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bulunan Selçuklu Konferans salonunda AİÇÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye çıkan panelistler, yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve kariyerlerinde ilerleyebilmesi adına yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Program sonrası basın açıklamasında bulunan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Spor Bakanımızın desteğiyle Ağrı’da, Ağrılı çocuklarımızla beraber olduk. Spor malzemesi desteğinde bulunduk. Bu anlamda üniversitede de bu konuyla ilgili bir panel düzenledik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı tesisleri çocuklarımızla birlikte doldurmak ve spor yaptırmak gayreti içerisinde yaptığımız organizasyonlar çerçevesinde 25 Mayıs 2023’te, 24 ülkenin katılımıyla Erzurum’da düzenlenecek UYAFA CUP Palandöken turnuvası alanında yapılıyor. Umuyoruz ki Ağrı için ve geleceğimiz olan çocuklar için çok güzel şeyler olacak. Çocuklar sonuçlardan önemlidir” dedi.