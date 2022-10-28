Üretimin önemini anlatmak için öğrencilere tarlada uygulama çilek diktirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu öğrencilerine üretimin önemini anlatmak ve tarımı sevdirmek amacıyla tarlada çilek fidesi diktirildi. Öğrenciler çapa yapıp hem çilek dikti, hem de yumurta yarışmasıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikalarından emekli olduktan sonra 15 yıldır çiftçilik yapan İsmet Koç eşi Ayşe Koç ile birlikte bahçesine davet ettiği Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu öğrencilerine uygulamalı olarak çilek fidesi dikmeyi öğretti. Tarımın ve üretimin önemini anlatan Koç, piyasada fiyatların artmasının nedenlerini anlattı. Koç konuşmasında “Okuyorsunuz mimar oluyorsunuz, mühendis oluyorsunuz, Başbakan oluyorsunuz, Cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Fakat akşam eve gidince karnınız acıkıyor, doğrumu? Onun için üretmemiz lazım, üretmezsek olmaz. Ben gençlere bakıyorum üretmiyorlar, biraz tembeliz doğru mu? Hep böyle telefonla uğraşıyoruz. Sonra gidiyoruz markete zeytin çok pahalı, peynir çok pahalı doğru mu? Çünkü üretmiyoruz. Üreteceğiz ki ülkemiz kazanacak. Ben endüstri meslek lisesi mezunuyum. Demir çelik fabrikasından emekliyim. Aldığım maaş bana yetiyor, artıyor. Benimde bir hayalim vardı. Mahallemdeki insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaktı. Benim bir ihtiyacım yok. Benim 10 tane yeğenim, çocuklarım mühendis hepsi okumuş. Telefon nedir? Telefon bir haberleşme aracıdır. Ama siz telefonları kötü kullanırsanız kötüye gider. Önemli olan onun iyi yönlerini kullanmak” dedi.

İsmet Koç’un eşi Ayşe koç ise çilek fidesinin nasıl elde edildiğini ve bahçeye nasıl dikildiğini öğrencilere tek tek anlatarak, uygulamalı olarak ta gösterdi. Öğrenciler daha sonra kendilerine gösterildiği gibi bahçede çapa yapıp, çilek fidesi dikip sulamasını gerçekleştirdi.

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu öğretmenlerinden Şafak Yılmaz, İsmet ve Ayşe Koç çiftine öğrencilere uygulamalı olarak tarımın nasıl yapıldığını anlatıp gösterdikleri için teşekkür etti. Yılmaz, yapılan etkinliğin öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

İlk kez bahçeye girip çapa yaptığını ve çilek diktiğini söyleyen ortaokul öğrencilerinden Sevgi alkan, 6 ay sonra aynı bahçeye gelip diktiği çileklerin meyvesini yiyeceğini ifade etti.

Düzenlenen etkinliğin kendi için çok farklı ve güzel bir deneyim olduğunu belirten öğrencilerden Oğuz Akman ise ilk kez çilek diktiğini burguladı.

Öğrenciler için masa hazırlayan İsmet Koç kendi bahçesinde ürettiği 7-8 çeşit meyveden ikram etti, ürünlerin piyasada ki satış fiyatları hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler etkinlikte ayrıca İsmet Koç’un ürettiği yumurtalar ile yarışma yaparak eğlendi.