Ünlü şarkıcıya bir tepkide Sivas’tan

Ünlü şarkıcı Gülşen’in, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlere bir tepkide Sivas’tan geldi.

Ünlü şarkıcı Gülşen’in Nisan ayında gerçekleşen bir konserinde kullandığı ifadeler tüm Türkiye’de tepkilere neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Gülşen’in konser esnasında bir kişiyle ilgili olarak "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuldu. Bu sözlerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Gülşen’in sahnede imam hatip liselilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı Önder Sivas İmam Hatipliler derneğinde basın açıklaması yapıldı. Dernek binasında yapılan açıklamada konuşan Sivas Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Hüseyin Duman, ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz"

Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Duman, her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini ifade ederek," Okul türleri içinde İmam hatip okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Şikayetçi olacağız"

Şikayetçi olacaklarını söyleyen Duman," Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Önder İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız" diye konuştu.