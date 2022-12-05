Üniversiteli öğrencilerden ‘Hayat Kurtaran’ proje

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, köyde yaşayan vatandaşlara başta Heimlich manevrası olmak üzere ilkyardım bilgileri verildi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından ‘Hayat Veren Sen Ol’ adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Türk Kızılay’ı Elazığ Şubesi destekleriyle ‘Eğitim Hiç Bu Kadar Kurtarıcı Olmamıştı’ sloganıyla gerçekleştiren projede öğrenciler, Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar koordinesinde köylere gitti. Burada köy sakinlerini tek tek ziyaret eden öğrenciler, başta Heimlich manevrası olmak üzere temek ilkyardım bilgileri verdi. Vatandaşlarla ve köydeki yaşlılarla uzun süre sohbet eden öğrenciler, ardından yine ilkyardımla ilgili broşürler dağıttı.

Proje hakkında bilgi veren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kader Boğahan, “Bugün her ne kadar mahalle de olsa merkezden biraz daha uzakta kalmış köy halkımızın Kızılay ile birlikte ‘Hayat Veren Sen Ol’ adlı sosyal sorumluluk projemizi ‘Eğitim Hiç Bu Kadar Kurtarıcı Olmamıştı’ sloganıyla gerçekleştirmek için buradayız. İlk yardıma tabiri caizse ‘sihirli bir değnek’ diyebiliriz. Kızılay’da gönüllü olarak eğitim almak istedim ve o kadar önemli olduğunun farkına vardım ki bir insanın hayatına en ufak bir müdahale ile dokunabilmek bile çok önemli. Bugün burada köy halkımızın hanelerini teker teker ziyaret ederek onlara ilk yardım hakkında bilgi vermek, ilk yardımın önemini açıklamak için burada bulunmaktayız” dedi.

Kızılay Gönüllüsü Fatma Kara da, “Üniversiteli öğrencilerle birlikte Şahinkaya Mahallesi’ndeki haneleri ziyarete geldik. Yaşlı teyze ve amcalarımıza ilk yardım eğitimi verdik. İlk yardım eğitimleri verdik. İlk yardımın ne olduğunu, kimi aramamız gerektiğini aktardık. Heimlich manevrası nasıl uygulanır onu anlattık. Böcek ısırmalarında, yanma veya burun kanamasındaki müdahaleleri anlattık. Ardından ilkyardım el kitabından verdik” diye konuştu.

Öğrencilere teşekkür eden 81 yaşındaki Cebrail ve Milkiye Dümer çifti ise “ Allah gençlere keder vermesin. Böyle gençleri hep istiyoruz” ifadelerini kullandı.