Üniversitelerin yüzde 98’i online eğitime geçti

Uzaktan eğitimlerde kullanılan e-öğrenme çözümleri eğitime erişimi kolaylaştırıyor, eğitimdeki sınırları ortadan kaldırıyor. Danışmanlık firması Think Impact’a göre, 2020'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerin yüzde 98'i dersleri online ortama taşıdı. Kurslarda eğitim verenlerin yüzde 33'ü ise eğitimlerini dijitale entegre etmeleri gerektiğini düşünüyor. Tek platform üzerinden online eğitim ve iletişim için birleşik çözümler sunan Vedubox, okullara ve kurslara entegre bir e-öğrenme platformu sunuyor. Vedubox şirketler ve üniversitelerin yanı sıra yaşam boyu eğitim, yabancı dil ve meslek kursları tarafından da tercih ediliyor.

Online sınıflar dakikalar içinde hazır

Öğretmenler Vedubox Live ile canlı ders verebilecekleri online sınıfları dakikalar içinde oluşturabiliyor. Vedubox Live, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams entegrasyonuyla kesintisiz sanal sınıf ortamı sunuyor. Öğrenciler, canlı eğitimlere istedikleri cihazdan katılabiliyor. Farklı formatlardaki eğitim materyallerini paylaşmak için online kütüphane özelliği de sunan sistem video eğitim, mikro öğrenme, oyunlaştırma, analiz, raporlama, içerik ve eğitim yönetimi gibi çok sayıda özelliği bir araya getiriyor.

Sınav ve testler dijitale taşınıyor

İstenilen sayıda ve farklı formatta soru hazırlayarak gözetmen eşliğinde güvenli online sınavlar düzenlenebilen Vedubox Exam’a boşluk doldurma, sıralama, çoktan seçmeli, yazılı, eşleştirme, doğru-yanlış türlerindeki sorular eklenebiliyor. Eğitim yönetim sistemi Vedubox LMS ise online eğitimi daha etkili hale getirmek için eğitim ve içerik yönetimi özelliklerini bir araya getiriyor. Öğrencilerin derse katılımını, tamamladıkları dersleri, ödevleri ve ilerleme durumlarını raporlama imkanı sağlayan Vedubox başarılı öğrencilerin sertifika verilerek motive edilmesini destekliyor.

İlave masrafa gerek yok

Vedubox’ın okullar, özel ders eğitmenleri ve kurslar için ileri teknolojileri bir araya getirdiğini söyleyen Vedubox Genel Müdürü Bilgin Yazar, “E-öğrenme çözümleri, artan dijitalleşme ve gelişen eğitim teknolojileri sayesinde daha sık gündeme geliyor. Dünya genelindeki eğitim bakanlıklarının, online okullardan mezun olan öğrencilere resmi diploma verme ile ilgili düzenlemeler yapacaklarını düşünüyorum. Yakın gelecekte hayatımızda daha fazla yer alacak olan online eğitim için ihtiyaç duyulabilecek tüm özellikler Vedubox’ta mevcut. Kullanıma hazır sistemimiz ek ücret ödemeden tüm online eğitim süreçlerini tek çatı altında bir araya getiriyor. Satış portalı üzerinden güvenle ve komisyon ücreti alınmadan eğitim satışı yapabiliyor. Eğitim verenler, derslerde interaktif teknolojiler kullanarak öğrencilerin aktif katılımını destekleyebiliyor. Akıllı tahta kullanma, görsel, işitsel ve metne dayalı kaynaklar yükleme, anket ve duyuru paylaşma gibi imkanlarla eğitimde verimliliği maksimum seviyeye çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.