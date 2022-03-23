Üniversitelerin ‘teknoloji transfer ofisleri’ arasında işbirliği anlaşması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İş Birlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi ile İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş arasında sanayideki pratiği, üniversitedeki teori ile bir araya getirerek, ortak payda da buluşturacak olan iyi niyet anlaşması imzalandı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İş Birlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi ile İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş arasında topluma, sanayiye ve akademiye yönelik önem arz eden, sanayideki dijital dönüşüme katkı sağlayacak olan iyi niyet protokolü imzalandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesinin senato odasında gerçekleştirilen anlaşma ile sanayi- üniversite ve girişimci-akademi arasında teknoloji transfer edilerek, birbirleri arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dijital dönüşümün ulaşım sektöründen yazılım sektörüne, akıllı evlerden, dijital finans kaynaklarına ulaşım süreçleri günümüzde gelişmekte ve insanların girişimcilik alanında çalışmalarını arttırmaktadır. Bu bakımdan teknoloji transfer ofisleri; teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanayi- üniversite, girişimci-akademi arasında teknolojiyi transfer eden birbirleri arasındaki bağları güçlendirmektedir. Sanayideki pratiği, üniversitede ki teoriyi, Start-Up’taki girişimci ruhu bir araya getirip, ortak payda da buluşturan ve birbirinden beslenen güçlü bir ekosistem haline getiren teknoloji transfer ofisleri, üniversitelerin içerisinde güç geçtikte önem kazanmaktadır.

İmza törenine Medipol TTO A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Köse, TTO Genel Müdür yardımcısı Av. Safiye Soyupak, Girişimcilik Birim Müdürü Kübra Aksoy, Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı Narin Tanış ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İş birlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi adına Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Hecer, Genel Sekreter Gülfer Yıldız, Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vesile Küçük, Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sonceley, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydemir, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülbaş, Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı Rasim Keskin katılım sağladı. Protokol içeriği olarak eğitim alanında öğrencilere yönelik ve sanayi alanındaki çalışmalarda karşılıklı iş birlikleri, ortak çalışmalar yürütülecektir.