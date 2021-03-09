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Üniversitelerimiz dünya sıralamasında yer edinemiyor: İlk 500’de tek bir okul var

Dünyanın saygın eğitim kurumu sıralama listelerinden olan QS World University Ranking, 2021 edisyonunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin acı tablosu gözler önüne serildi. Listede ilk 500'de sadece 1 üniversite yer alırken ilk 1000'de sadece 9 üniversite kendine yer bulabildi. Birçok Türk üniversitesi 2020'ye oranla daha düşük puan aldı.

Eğitim 09.03.2021, 17:18
2010
Üniversitelerimiz dünya sıralamasında yer edinemiyor: İlk 500’de tek bir okul var

Koronavirüsü salgını dolayısıyla üniversitelerde eğitim büyük bir sekteye uğrarken, Türkiye’de üniversite eğitiminin halini ortaya koyan acı bir tablo ortaya çıktı…

Dünyanın saygın üniversite ölçüm ve inceleme kurumlarından Quacquarelli Symonds (QS) 2021’de dünya çapında üniversitelerin sıralamalarına yer verdi. Elde ettiği verileri kullanarak oluşturduğu metodoloji ile üniversiteleri sıralayan QS’in yeni raporunda Türkiye için iç karartıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda farklı isimlerde yayınlanan raporun 2021 listesinde Türkiye’den 14 üniversite yer aldı. Fakat bu üniversitelerden sadece bir tanesi ilk 500 içerisine girdi. İlk 500 içerisine girmeyi başaran Koç Üniversitesi 465’inci sırada kendine yer bulabildi.

Sabancı Üniversitesi 521 ile 530’uncu üniversiteler arasında yer alırken Bilkent Üniversitesi 551-560’ıncı üniversitelerden biri olarak listeye girdi.

6 ÜNİVERSİTE İLK 1000’DE

Ankara’daki ODTÜ, 601 ile 650’nci üniversiteden biri olurken, Boğaziçi Üniversitesi 651-700’üncü üniversite arasında yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi sıralamada 751-800 arasında yer alırken, Ankara Üniversitesi 801-1000 üniversiteden biri oldu. Sıralamada 801-1000 üniversite arasında Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Teknoloji Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ise sıralamada 1000 üniversiteden sonra geldi. Kurum, 999’uncu üniversiteden sonra herhangi bir sıralama yapmıyor.

2020’DEN GERİLEME BÜYÜK

QS’in geçen yıl hazırladığı listede Türk üniversiteleri daha yüksek puanlar alırken, Koç Üniversitesi 451’inci sırada yer alırken, Bilkent Üniversitesi 501-510, Sabancı Üniversitesi 521-530, ODTÜ 591-600, Boğaziçi Üniversitesi 651-700, İTÜ 651-700 üniversite arasında yer almıştı.

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 801-1000 üniversite arasında kendine yer bulmuştu.

2021’DE ZİRVEDEKİ İLK 10 ÜNİVERSİTE

MIT- ABD

Stanford Üniversitesi- ABD

Harvard Üniversitesi- ABD

Calltech- ABD

Oxford Üniversitesi- Birleşik Krallık

ETH- İsviçre

Cambridge Üniversitesi- Birleşik Krallık

Imperial College London- Birleşik Krallık

Chicago Üniversitesi- ABD

UCL- Birleşik Krallık

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