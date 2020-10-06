Son Dakika
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Dün akşam son dakika haberleri arasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 12 Ekim'de ilkokul, ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Üniversite öğrencileri ise kendileri için araştırmaya başladı. Üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak soruları yoğun ilgi gördü. Peki üniversitelerde de yüz yüze eğitim olacak mı?
Eğitim 06.10.2020, 13:32
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2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemi için birçok üniversite uzaktan eğitim uygulayacağını duyurmuştu. Dün ilkokul, ortaokul ve liseler için gelen son dakika haberinden sonra üniversite öğrencileri meraklandı. Peki üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemi uzaktan eğitim şekilde olacağı bildirilmişti.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Her üniversitenin akademik takvimi birbirinden farklı olabilir. Okuduğunuz üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.
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|4
|10
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|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
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|3
|4
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|3
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|2
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|2
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|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
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|4
|9
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|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2