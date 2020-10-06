2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemi için birçok üniversite uzaktan eğitim uygulayacağını duyurmuştu. Dün ilkokul, ortaokul ve liseler için gelen son dakika haberinden sonra üniversite öğrencileri meraklandı. Peki üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemi uzaktan eğitim şekilde olacağı bildirilmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Her üniversitenin akademik takvimi birbirinden farklı olabilir. Okuduğunuz üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.