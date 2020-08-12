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Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada

PROF. DR. AYŞEGÜL SARIKAYA

Eğitim 12.08.2020, 09:34
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Üniversite tercihlerinde sağlık bölümleri ilk sırada

Öğrencilerin ve velilerin geçen yıllara oranla sağlık bölümlerine daha fazla yöneldiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, “Koronavirüs ile birlikte sağlık personellerinin mesai sürelerinin artmasına ve risk altında olmasına rağmen geçen yıllara oranla sağlık bölümlerimize daha fazla ilgi var” dedi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra öğrencilerin tercih yapmasına geldi. 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan gençler doğru karar vermek adına aileleri ile birlikte üniversiteleri tek tek gezmeye ve araştırmaya başladı. Üniversiteleri yerinde ziyaret edebilen öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca online olarak da üniversite tanıtımlarını takip edebiliyor ve tek tek istedikleri bölümler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu kapsamda tercih döneminden önce tanıtım günlerine başladıklarını ve öğrencilere tercihlerinde yardımcı olabilmek adına stantlar ve online platformlar kurduklarını dile getiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, gençlerin geçen yıllara benzer şekilde sağlık bölümlerine daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

“Virüse rağmen azalma değil artış var”

Tüm dünyayı etkilediği gibi özellikle sağlık sektörü çalışanlarına zor zamanlar yaşatan koronavirüse rağmen yine de sağlık bölümlerine rağbet olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle hastalarla sağlık sektöründe çalışan tüm sağlık mensubu kişiler birebir ilişkiler kurmak durumunda kaldı. Fakat yine de tercih döneminin başlamasından bugüne kadar olan sürece kadar ve geçmiş yılları da kıyaslarsak hala sağlık sektörü ön planda gözüküyor. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarımız üst düzeyde talep almakta. Virüs dolayısıyla kesinlikle sağlık bölümlerine ve alanlarına olan ilgi azalmadı aksine arttı. En azından bizim üniversitemiz adına eminim. Hiçbir düşüş olmamasına rağmen çok fazla bir talep var özellikle tıp fakültemize. Sağlıkla ilgili tüm alanlarımıza artı bir talep var” şeklinde konuştu.

“Başarı sıralamasına göre tercih yapılmalı”

Ayrıca gençlerin tercihlerini yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek tavsiyelerde bulunan Ayşegül Sarıkaya, bu yıl özellikle başarı sıralamasının göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak şu şekilde devam etti;

“Tercihlerde geçen seneye göre bir karşılaştırma yapacak olursak orta sıralamalarda bir yığılma söz konusu. 20 bin kadar bir fark var. Geçen sene aynı puanı alan öğrenci ile bu sene aynı puan alan öğrenci arasındaki başarı sıralamasında 20 bin kadar bir düşüş var. Bu da tercihlerde etkili olacaktır tabi ki. Bu yüzden öğrencilerin tercih yaparken puandan ziyade bu faktörü yani başarı sıralamasını göz önüne almaları gerekmektedir. Dolayısıyla tercih ettiği alan da artı ve eksi 20 bin başarı sırasını da düşünerek sıralama yapmalarını tavsiye ediyorum. Eğer bu sene kesinlikle üniversiteye girmek istiyorlarsa başarı sıralamalarının artı 20 bin fazlası olan yerleri de tercih etmelerini öneriyorum.”

“İletişim becerileri çok iyi olmalı”

Son olarak da herkesin ilgisi ve yeteneği doğrultusunda tercih yapması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, gençlerin sadece üniversite eğitimi ile sınırlı kalmamasını söyleyerek, “Hani denir ya istediğin alanda çalış, bu gerçekten çok önemli bir şey. İlgi duyduğu yeteneğinin olduğu alanları seçmelerini öneriyorum. Çünkü o zaman gerçekten başarı geliyor. Tabi ki üniversite seçimi de bu anlamda önemli ama ilgi duydukları alandan şaşmasınlar. Aynı zamanda gençler bölümlerini bitirdikten sonra da ekonomik anlamda özgür olmayı istiyorlar. Bu durumda da öğrencilerin kendilerini donatmaları gerekiyor. Yani diğer arkadaşlarından bir adım öne geçmesi gerekiyor. Bunun için meslek kazanımında ve iş bulma anlamında iletişim becerileri çok önemli. Artık aldığınız eğitim tek başına yeterli değil. İletişim becerilerinizin hatta mizah yönünüzün güçlü olması gerekiyor. Uyumlu çalışma, yazılım gibi herkesin yapamayacağı ama bilgisayarı iyi kullanma, yabancı dil ve sosyal ilişkiler gibi artı özelliklerin de birlikte olması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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