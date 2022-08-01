Üniversite tercihlerinde başarı sıranız sizi sınırlamasın

Üniversite tercihleri sırasında özellikle bazı sayısal bölümlerde uygulanan başarı sıralaması sınırlandırılmasının öğrencilerde büyük kaygılara sebep olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hikmet Aydıngüler, bu durumun tercih döneminde doğru alternatiflerle ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Üniversite tercihlerinde uzun zamandır sadece sınav puanı değil aynı zamanda sıralama da bir o kadar önemli. Özellikle tıp, hukuk ve mühendislik gibi sayısal bölümlerde uygulanan sıralama sınırına takılanlar için alternatif tercihlerden ve doğru bölüm araştırmalarından bahseden İstanbul Topkapı Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hikmet Aydıngüler, konuyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin bir yıl daha beklemesine gerek kalmadan bir an önce eğitim hayatlarına başlayabileceğini aktaran Mustafa Hikmet Aydıngüler ayrıca yine istedikleri bölümlere ulaşabilecekleri yöntemlerin olduğundan bahsetti.

Farklı seçenekler değerlendirilerek geleceğin mesleklerine ulaşılabilinir

Sıralama sınırlamasının 4 yıllık üniversiteler için uygulandığını ifade eden Hikmet Aydıngüler, alternatif olarak sözel ama bilişimle ile ilgili bölümlerin de tercih edilebileceğini söyleyerek, “Özellikle yazılım, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğini 300 bin sıralamasının altında kalan kişiler tercih edemiyorlar. Fakat onların yerine alternatif sözel ve bilişim içeren 4 yıllık bölümler de var. Doğrudan bilişimin içinde olmasa da özel yetenekle alınan grafik tasarım, çizgi film animasyon, tekstil ve moda tasarımı gibi bölümler önemli bir yere sahip. Mühendislik bölümüne sıralaması yetmeyen adaylar, sözel bir bölüm de okumak istemiyor ancak bilişim alanına katılmak istiyorsa ön lisans programlarını tavsiye edebiliriz. Bilgisayar programcılığı, internet ağ teknolojileri, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon hatta grafik tasarım gibi bölümlere yönelebilirler. 300 bin sıralamasına giremeyen bir öğrenci 2 yıllık bir meslek yüksekokulundan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans programına geçebilir. Örneğin bilgisayar programcılığından bilgisayar mühendisliğine geçmek gibi” şeklinde konuştu.

“1 yıl daha zaman kaybına gerek yok”

Bu anlamda öğrencilerin tam istediği bölümleri kazanamadıkları için genellikle ‘1 yıl daha hazırlanmalıyım’ yoluna gittiklerini fakat bunun yerine farklı seçeneklerle sene kaybı olmadan da hedeflerine ulaşabileceklerini hatırlatan Aydıngüler, “Hayatta kaybedilecek 1 yıl gerçekten çok önemli. Çünkü hayata 1 yıl daha geç atılmış oluyorsunuz. O yüzden öğrencilerimiz ne istediklerini biliyorlarsa 1 yıl kaybetmeden üniversiteye girsinler ve hayata atılsınlar. Bölümleri de iyi incelesinler. “2 yıllık, 4 yıllık” diye düşünmeden, o programın eğitim süresinden ziyade istedikleri kariyer hedefine gitmelerinde yardımcı olup olmayacağına baksınlar. 2 yılda da çok başarı sahibi olmuş ön lisans öğrencilerimiz var. Olur da akademik bir hayat düşünüyorlarsa 2 yıl okumuş olmak bir şeyin sonu değildir. Dikey geçişle zaten zaman kaybetmeden 4 yıllığa geçerek devam edebilirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.