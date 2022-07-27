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Üniversite tercihleri bugün başlıyor

Üniversite tercihleri bugün başlıyor. Yükseköğretimin kontejanları ve programları yayınlandı.

Eğitim 27.07.2022, 10:29 27.07.2022, 10:33
Üniversite tercihleri bugün başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

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