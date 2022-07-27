Üniversite tercihi yapacakların dikkatine! 'Bu bölümleri seçen öğrencilere 36 bin TL ödeme yapılacak'

Bu bölümlerde okumaya hak kazanan öğrenciler aynı zamanda, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde staj yapacak.Bu imkanlarla beraber, okul öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar şimdilerde bölümün istediği taban puanını merak ediyor. Bu yıl ilk kez alım yapılacağından bölümün taban puanı bulunmuyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye Petrolleri Anomim Ortaklığı'nın alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliğiyle öğrenci alacak.

Öğrencilere 3 sene boyunca her ay 3 bin lira burs verilecek.

AYDA 3 BİN TL BURS

Açık deniz sondaj teknolojileri’ ve ‘açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi’ olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30’ar öğrenci yerleştirilecek.

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında eğitim süresi 3 yıl olacak.

12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ BURS VERİLECEK

Tüm öğrenciler için eğitim süresince 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek.

Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olacak.

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde staj yapacak.

Ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek. (Aydınlık)