Üniversite tercihi yapacak gençlere DABİS ile Türkiye’nin her yerinden veriye dayalı danışmanlık

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, “Senin Rehberin” sloganı ile hayata geçirdiği Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile YKS sonuçlarına göre tercih yapacak gençleri kariyer yolculuklarında destekliyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, “Senin Rehberin” sloganı ile hayata geçirdiği Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile YKS sonuçlarına göre tercih yapacak gençleri kariyer yolculuklarında yalnız bırakmıyor. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli genç insan kaynağının yetiştirilmesi için gerçekleştirdiği projelerin çerçevesini ve içeriğini sürekli geliştiren Ofis, DABİS ile tüm gençlerin objektif veriye dayalı karar vermelerini sağlıyor. Yükseköğretim mezunlarının istihdam performanslarının üniversite bazında raporlandığı DABİS ile psikolojik danışman ve rehber öğretmenler gençlere kariyer danışmanlığı hizmeti sunuyor. Önceki yıllarda sadece tercih danışmanlığında görevli olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığı ile hizmet sunan platforma bu sene Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kararıyla kamuda görev yapan 39 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmenin tamamı tanımlandı.

DABİS, gençlerin YKS tercihlerinde üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performanslarından yola çıkarak belirlenen 6 gösterge üzerinden karar alma imkanı sunuyor. DABİS ile üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performansları, kamu kurumlarından alınan birincil veriler ile elde ediliyor. DABİS, bir üniversitenin belirli bir program mezununun ne kadar sürede iş bulduğu, başladığı işte ortalama ne kadar ücret aldığı, mezun olduğu programdan farklı bir alanda çalışıp çalışmadığı, kamuda çalışıp çalışmadığı, çalıştığı firmanın büyüklüğü, hangi sektörde iş bulduğu gibi tercih sürecine etki edebilecek önemli göstergeler içeriyor.

Öğrenci kayıt özelliği ile daha fazla gencin sistemden yararlanacak öğrencilerin Türkiye’nin her yerinden kariyer danışmanlığı hizmeti almasını sağlamak amacıyla DABİS’e öğrenci kayıt özelliği eklendi. Bu sayede öğrenciler kayıt esnasında kendilerine atanan kodu Türkiye’nin herhangi bir yerinde psikolojik danışman veya rehber öğretmeni ile paylaşarak tercihlerine yön verebilecekler.

DABİS’te kariyer danışmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler, göstergeler bazında öğrenciye özel oluşturulan rapora eklenebilirken, her kariyer danışmanı sadece kendi oluşturduğu öğrenci raporunu görüntülüyor, düzenleyebiliyor, indirebiliyor ve raporu öğrencilerle paylaşabiliyor. Ön lisans bölümlerinin iş gücü Piyasası performansları da artık DABİS’te. Geçtiğimiz iki yılda DABİS’i kullanan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda veri çerçevesi genişletildi. Lisans bölümlerinin istihdam piyasası verilerine ek olarak özellikle meslek lisesi öğrencilerinin tercihlerine yön verebilmek için üniversitelerin ön lisans bölümlerine ait veriler de DABİS’e eklendi.

Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık olan sistem, yeni verilerle güncellenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ulusal veya uluslararası yetkili kurumlar tarafından akredite edilen üniversite ve bölüm bilgileri de DABİS’te yer alıyor. Sadece tercih döneminde değil, lise dönemindeki tüm eğitim kademelerinde yıl boyunca yararlanılabilecek DABİS ile başta psikolojik danışman ve rehber öğretmenler olmak üzere ilgili tüm profesyonellerin hizmet kalitesi artırıldı. Öğrenciler böylece geleceklerini şekillendirirken veriye dayalı kararlar alabiliyor.

Öte yandan DABİS kullanımına yönelik hazırlanan eğitim içerikleri, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açıldı. Ofis tarafından gerçekleştirilen webinar serisi ile okullarda ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan tüm psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere etkileşimli eğitimler verildi.