Üniversite tercih döneminde nelere dikkat edilmeli?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir, üniversite tercih sürecinde adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin hayatını etkileyecek ve bundan sonraki yaşantılarına şekil verecek önemli bir aşama olan tercih süreci başladığını belirten Doç. Dr. Karademir, “Üniversite tercihi öğrencilere yeni bir yaşantının kapısını açmakta olup yoğun çalışmalardan sonra bir üniversite tercih ederek değerli öğrencilerimiz hayatlarına bir yol çizmiş olacaklardır. Bu sebeple üniversite tercihi yapma konusunda gereken hassasiyeti göstermek ve süreci doğru yönlendirmek, öğrencilerimize yaşantılarının bundan sonraki kısmında mutlu ve verimli bir hayatın kapılarını aralayacaktır” diye konuşarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

Yeteneklerinizin farkında olun;

Çok önemli bir değişiklik olmadığı sürece ömrünüzün bundan sonraki kısmında yapacağınız mesleği belirleyeceği için seçtiğiniz programa/fakülteye/üniversiteye dikkat edin. Kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi ve potansiyelinizi düşünerek seçim yapmaya özen gösterin.

Sıralama ve yüzdelik diliminize dikkat edin!

YKS gibi sınavlarda puan bilgisi daha az öneme sahip olmaktadır. Tercih yapmada en önemli iki kavram; yüzdelik dilim ve sıralamadır. Bu kavramların önemini bilerek ve önceki yıllardaki yüzdelik ve sıralama bilgilerini göz ününde bulundurarak tercih yapın.

İlgi alanı ve sıralamanızın ilişkisi önemli;

Tercih yapmada önemli olan ilgi alanınız ve sıralamanızın birbiriyle olan ilişkisidir. İlgi alanınız veya istediğiniz programın sıralamasının gerisindeyseniz; ilk birkaç tercihte ilgi alanınıza uygun tercihler yapabilirsiniz. Diğer tercihlerinizde daha somut ve sıralamana uygun tercihler yapmanız uygun olacaktır.

Gitmeyecekseniz hiç yazmayın!

Farklı programlar tercih edecekseniz; tercih sıralamanızı yaparken kazandığınız halde gitmeyeceğiniz programlara listenizde yer vermemeye özen gösterin. Bu sizin daha sağlıklı tercih yapmanızı sağlar.

En düşük başarı sırası uygulaması olan programları araştırın!

Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik Fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar için en düşük başarı puanı uygulaması yürütülmektedir. Tercihte bunu da göz önünde bulundurmanız önemlidir. Sıralamanız belirtilen en düşük başarı sırasının daha altında ise ilgili fakülteyi tercih etmeniz herhangi bir anlam taşımayacaktır. “Ölü tercih” olarak adlandırılan ve asla gitme ihtimaliniz olmayan bir sıralama size bir şey kazandırmayacaktır.

Mutlaka uzman desteği alın!

Tercih yaparken eş, dost, akraba vb. yakınlarınızdan temenniler almak yerine profesyonel olarak tercih yapma desteği almanızı önemle tavsiye ederim. Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulan destek ofisleri, Üniversiteler, Akademisyenler bu hususlarda sizlere destek sağlayacak önemli birimlerdir. İletişim kurmaktan hiç çekinmeyin.

Tercih tarih aralıklarına dikkat edin!

Bilindiği üzere her tercih döneminde ÖSYM tarafından açıklanan bir takvim bulunmaktadır. Yaklaşık on gün süren tercih dönemini verimli kullanmak önemlidir. Tercihleri takvimin son günlerine bırakmak, sizi strese sokarak yanlış tercihler yapmanıza sebep olabilecektir.

Hem uzaktan hem yüz yüze imkanlar önemli!

Yapacağınız tercihlerinizin ve kazanacağınız muhtemel bölümlerin kendinize katkı sağlayacak niteliklere sahip olmasına önem verin. Bilindiği üzere, salgın süresince üniversiteler uzaktan öğretim ile derslerini yürüttüler. Tercih yaparken üniversitenin hem uzaktan öğretim olanaklarını hem de yüz yüze öğretimdeki imkânlarını araştırın.

Yurtdışı olanaklarını mutlaka göz önünde bulundurun!

Üniversitenin sağladığı yurtdışı imkânlarını ve ulusal/uluslararası öğrenci değişim programlarının çeşitliliğini de inceleyerek tercih yapmaya özen gösterin. Üniversitelerin Uluslararası Ofis birimlerinin web sayfaları size bir yol gösterebilir.

Tercih kılavuzunu iyi okuyun!

Tercih kılavuzu hem sizlere kolaylık sağlamak hem de süreci en doğru şekilde yürütmeniz için yayınlanmaktadır. Bu sebeple tercihlerinizde kılavuzda yazan kural ve içeriklere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Tercihlerinizi internetten detaylı olarak araştırın!

Dijital bilgiye ulaşmanın bu kadar ilerlediği bir çağda listenize aldığınız tüm üniversite ve bölümleri internette detaylı olarak araştırın. Üniversitenin burs, barınma, uzaktan-yüz yüze eğitim, araştırma, kütüphane, sosyal etkinlik vb. olanaklarını web sitelerinden detaylarıyla öğrenmeye çalışın. Üniversitelerin Akademik Birimlerinin (Fakülte, Bölüm, Program gibi) web sayfalarını da incelemeniz önerilmektedir.

Şehri değil üniversiteyi tercih etmeye özen gösterin!

Sadece şehir tarafından sağlanan imkanlar doğrultusunda tercih yapmayın. Akademik, bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki vb. imkânları da mutlaka göz önünde bulundurun.

Üniversite sadece diploma demek değildir!

Sizi diğer öğrencilerden ve diğer mezunlardan ayıracak en önemli şey üniversite yaşantınızda kendinize yapacağınız yatırımlardır. Bu bilinçle üniversite hayatına adım atın. İş dünyasında sadece diplomanız değil sizin yetenek ve kendinize yaptığınız yatırımlar da etkili olacaktır.

Tercih yaparken kendinizi gözden geçirin!

Tercih yaparken kendi haricinizde birçok farklı değişkenin tercihlerinizi etkilediğini göreceksiniz. Bu aşamada kendinizi mutlu edecek, kişisel olarak gelişiminizi arttıracak, size birçok alanda donanım sağlayacak tercihler yapmaya özen gösterin.

Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi, tercih dönemine ilişkin üniversite adaylarını bilgilendirmeye başladı. Fakülte öğrencilerinin anlatımlarıyla bölüm tanıtım videolarına ESOGÜ TV YouTube kanalından ulaşılabiliyor.