Üniversite öğrencilerinin üç aylık burs-kredi ödemeleri başladı

2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin hesaplarına, öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerin bugün itibarıyla yatırılmaya başlandığı bildirildi. Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461’ine burs, 309 bin 7’sine ise kredi ödemesi yapılacağını belirtilen açıklamada, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceği kaydedildi.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına yönelik 850 lira üzerinden yapılacak burs-kredi ödemelerini, T.C. Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık’ta, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık’ta, "8" ise olanlar 31 Aralık’ta alabilecek.