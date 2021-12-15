Üniversite öğrencilerinin gıda ihtiyacı kış boyunca karşılanacak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği gıda yardımı projesi ile öğrencilerin gıda ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, hayata geçirdiği gençler ile ilgili sosyal projeler nedeniyle geçtiğimiz günlerde ödül alan Yeşilyurt Belediyesi, yeni bir projeyle ilçede kirada oturan üniversite öğrencilere destek olmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçelerinde kirada oturan üniversite öğrencilerinin kış ayı boyunca gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Üniversitede okuyan öğrencilere cüzi de olsa bir destek vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Çınar, “Öğrencilerimizin sıkıntı yaşamamaları, onların bütçelerine katkı sunmak, onlara destek vermek için ve bölgede yaşayan üniversiteli öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı niteliğinde küçük bir katkı sumak istedik. Yeşilyurt Belediyemiz özellikle sosyal sorumluluk ve toplumda dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın da sıkıntılarının çözülmesi için birçok proje geliştirdi” dedi. Son dönemlerde üniversite öğrencilerinden kendilerine gelen taleplerin de bu projeyi yapmalarında etkili olduğunu söyleyen Başkan Çınar, “Dün İnönü Üniversitesinde kariyer merkezli toplantıya katılmıştık. Orada öğrencilerin sıkıntılarını dinleme, hasbihal etme ve onların sıkıntılarını dinleme fırsatı bulmuştum. Hemen ardından belediyemizdeki arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Özellikle kış süresince öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz sıkıntı yaşamasınlar diye 3 ay boyunca onların evlerinin gıdasını Yeşilyurt Belediyemiz şeklinde arkadaşlarımıza talimat verdim. Bugün itibariyle başvuruları almaya başladık. Başvurularda da sadece öğrenci kimlik kartı, kira kontratı ve orada yaşadıklarını gösteren herhangi bir faturayı ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu şekilde belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuran öğrencilerimizin kış boyunca Emanet Çarşı’mız marifetiyle gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yeşilyurtlu gençliğimize, kiracı olan öğrencilerimize ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız bir kış geçirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Tekrardan emeği geçenlere, belediyedeki arkadaşlarımıza, ize destek veren gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra toplumlumuzun eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarımızı da devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kendilerinin de üniversite yıllarında bu tür sıkıntıları yaşadıklarını ifade eden Çınar, “Biz de öğrencilik yaptık. Öğrencilerin evlerinde en çok kullandıkları ve en fazla ihtiyaç duydukları, rahat bir şekilde yemek yapabildikleri çay, küp şeker, sıvı yağ, sucuk, reçel, zeytin, bakliyat, makarna, ketçap-mayonezin olduğu bir koli olacak. Öğrenci evlerinde bütçe oluşturan gider kalemiyle ilgili yardım kolimizi hazırlıyoruz. Merakta etmesinler güzel bir koli. Bizde gidebildiğimiz kadarıyla gençlerimizin evlerini dönem dönem ziyaret edeceğiz. Onlarla birlikte olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu ve onların sadece derslerine odaklanmasını, bu sıkıntıyla derlenmemeleri noktasında da tavsiyelerimiz olacak. Biz gençlerimizin yanındayız. Müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.