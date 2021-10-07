Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu

Gemlik Belediyesi tarafından 25 lira sembolik kira bedeli ile öğrencilere kiralanan evlerin anahtarları teslim edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından açıklanan öğrencilere 25 lira sembolik bedelle ev desteği Türkiye’de yankı uyandırmıştı. Çağrıya kulak veren 210 öğrencinin başvuruları tek tek değerlendirilerek Gemlik’e ilk kez gelenler, kız öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile ekonomik durumu esas alınan öğrencilerden 84’ü evlerine kavuştu. Sözleşmeleri yapılan öğrenciler anahtarlarını teslim aldılar.

Öğrenciler ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Aylık 25 lira sembolik bedelle kiraladığımız evleri sizlere teslim ediyoruz. Hayırlı olsun, güle güle oturun” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl okulların kapalı olması sebebiyle öğrenciler ev bulmak için okullarının olmadığı illere gitmediler. Bu yıl hem birinci hem ikinci sınıflar ev aramaya başlayınca konut yetersizliği ortaya çıktı. Üniversite eğitimi için ilçemize gelen öğrencilerimize bu konuda destek olmak önemli bir sorumluluk oldu. Biz de mülkiyeti belediyemize ait 21 daireyi, dört öğrencinin kalabileceği şekilde, kişi başı aylık 25 lira sembolik kira bedeli karşılığında öğrencilerimize tahsis ettik. Evleri bu eğitim yılı için dokuz aylığına kiraladık. Bugün anahtar teslimini yaptığımız evlerimizde gençlerimiz sağlıklı ve güvenli şekilde barınabilecekler. Hayırlı olsun, güle güle otursunlar.”