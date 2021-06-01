ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ACADEBİ İLE AFRİKA’YA AÇILIYOR
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri ve kadın girişimcileri girişimcilik ekosistemine dahil etmeyi hedefleyen Acadebi, Kenya Büyükelçiliği işbirliğinde üniversite öğrencilerini Afrika’dan dünya turuna çıkaracak. İş dünyasında ısınma turları atan 20 bin üniversite öğrencisi, Afrika’ya Türk ürünleri ihraç ederek ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayacak. Bu girişimle Türk ve Kenyalı üniversite öğrencileri bir araya gelerek birlikte yeni iş modelleri geliştirecek. E- ticaretin yeni yıldızları olan üniversite öğrencileri, Acadebi ile Afrika’dan dünya turuna çıkacak.
18 ile 27 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği genç girişimcilik projesi ile e-ticaretin yeni yıldızlarının izini süren Acadebi, üniversite öğrencisi genç girişimler için iş fırsatları sunarken, farklı ülkelerin pazarlarını deneyimleme imkânı da yaratıyor. Bu kapsamda Kenya Büyükelçiliği işbirliğinde üniversite öğrencisi genç girişimcileri Afrika pazarıyla tanıştırarak, Türkiye ekonomisine ihracat odaklı önemli katkı sağlayacak.
Afrika’ya ihracat atağı
Acadebi ve Kenya Büyükelçiliği işbirliğinde başlatılan girişimle, Acadebi bünyesinde ticarete atılan 20 bin üniversite öğrencisi tarafından Afrika’ya ihracat atağı başlatılacak. Üniversite öğrencilerini farklı pazarların deneyimlenmesi açısından çok büyük kazanımların beklediği bu girişimle, Türkiye’ye önemli bir döviz girdisi kazandırılması hedefleniyor.
“Dijital kanallar vasıtasıyla ticaret köprüleri kurulacak”
Konuya ilişkin yapılan basın toplantısında açıklamada bulunan Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki CBS, “Acadebi tarafından başlatılan bu girişim ile Türkiye ve Afrika arasında, dijital kanallar vasıtasıyla ticaret köprüleri kurulacak. Türk ve Kenyalı üniversite öğrencilerimiz bir araya gelerek birlikte iş yapma, ülkelerine katma değer sağlama fırsatı bulacak. Bugünün dünyasında zaman ve mekân kavramlarını, dijitalleşme ile tamamen ortadan kaldırdık. Bu girişim sayesinde Türk kardeşlerimiz ülkemize Türk ürünlerini kazandıracaklar. Böylece hem eğitimlerine devam edip hem de ticaret faaliyetlerini geliştirebilecekler. Her iki ülke arasında bu yönde geliştirilen tüm projeleri koşulsuz destekliyoruz. Acadebi ile kurduğumuz partnerliğin yeni girişimlere de vesile olacağına inanıyoruz” dedi.
“Afrika’dan dünya turuna çıkaracağız”
Acadebi olarak başta üniversite öğrencileri olmak üzere her türlü girişimciyi içine alan kapsamlı bir girişimci ekosistemi yarattıklarını, bu sistemi yeni projelerle geliştirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Acadebi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Göver, açıklamasında şunları kaydetti:
“Acadebi olarak bugün 20 bin üniversite öğrencisine iş geliştirme fırsatı sunarken, eğitimleri süresince kendi kazançlarını elde etme olanağı yaratıyoruz. Her iki unsuru bir arada değerlendirdiğimizde, onların geleceği için muazzam bir başlangıç yarattığımıza inanıyoruz. Girişimcilerimizin dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyoruz. Projemiz ile bu hedefimiz için küçük bir başlangıç adımı attık. 20 bin üniversite öğrencisi, projemiz sayesinde Afrika’ya Türk ürünlerini götürecek. Öğrencilerimiz, bizim platformumuz aracılığıyla Türk pazarının dinamiklerini öğrenmişlerdi. Onlar için artık dünyaya açılma zamanı gelmişti. Bu noktada gençlerimizin girişimci ruhlarının daha da ortaya çıkarılması adına projemizin bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz farklı projelerle onları Afrika’dan başlayıp farklı bölgelere uzanan bir dünya turuna çıkarmayı hedefliyoruz.”