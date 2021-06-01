ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ACADEBİ İLE AFRİKA’YA AÇILIYOR

18 ile 27 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği genç girişimcilik projesi ile e-ticaretin yeni yıldızlarının izini süren Acadebi, üniversite öğrencisi genç girişimler için iş fırsatları sunarken, farklı ülkelerin pazarlarını deneyimleme imkânı da yaratıyor. Bu kapsamda Kenya Büyükelçiliği işbirliğinde üniversite öğrencisi genç girişimcileri Afrika pazarıyla tanıştırarak, Türkiye ekonomisine ihracat odaklı önemli katkı sağlayacak.

Afrika’ya ihracat atağı

Acadebi ve Kenya Büyükelçiliği işbirliğinde başlatılan girişimle, Acadebi bünyesinde ticarete atılan 20 bin üniversite öğrencisi tarafından Afrika’ya ihracat atağı başlatılacak. Üniversite öğrencilerini farklı pazarların deneyimlenmesi açısından çok büyük kazanımların beklediği bu girişimle, Türkiye’ye önemli bir döviz girdisi kazandırılması hedefleniyor.

“Dijital kanallar vasıtasıyla ticaret köprüleri kurulacak”

Konuya ilişkin yapılan basın toplantısında açıklamada bulunan Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki CBS, “Acadebi tarafından başlatılan bu girişim ile Türkiye ve Afrika arasında, dijital kanallar vasıtasıyla ticaret köprüleri kurulacak. Türk ve Kenyalı üniversite öğrencilerimiz bir araya gelerek birlikte iş yapma, ülkelerine katma değer sağlama fırsatı bulacak. Bugünün dünyasında zaman ve mekân kavramlarını, dijitalleşme ile tamamen ortadan kaldırdık. Bu girişim sayesinde Türk kardeşlerimiz ülkemize Türk ürünlerini kazandıracaklar. Böylece hem eğitimlerine devam edip hem de ticaret faaliyetlerini geliştirebilecekler. Her iki ülke arasında bu yönde geliştirilen tüm projeleri koşulsuz destekliyoruz. Acadebi ile kurduğumuz partnerliğin yeni girişimlere de vesile olacağına inanıyoruz” dedi.

ACADEBİ İLE TİCARETLE TANIŞAN 20 BİN ÖĞRENCİ, AFRİKA’YA İHRACAT ATAĞI BAŞLATACAK

“Afrika’dan dünya turuna çıkaracağız”

Acadebi olarak başta üniversite öğrencileri olmak üzere her türlü girişimciyi içine alan kapsamlı bir girişimci ekosistemi yarattıklarını, bu sistemi yeni projelerle geliştirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Acadebi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Göver, açıklamasında şunları kaydetti: