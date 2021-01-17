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Üniversite kuluçka merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor

Türkiye’de üniversite kuluçka merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Eğitim 17.01.2021, 12:15
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Üniversite kuluçka merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor

Türkiye’de üniversite kuluçka merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Sanayi Bakanlığı KOSGEB Başkanlığınca başarılı bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin kuluçka merkezi ‘Gelişim Biotech Tekmer’, 5 milyon Türk lirası yatırımla kuruluyor. Temel bilim ve mühendislik alanlarında projeler üreten tüm girişimcilere ortak bir çalışma alanı oluşturacak olan merkez, ‘biyoelektronik’ teması üzerine kurgulandı. Biyoelektroniğin elektronik prensipler ve cihazlar kullanarak biyoloji, tıp ve başka alanlarında kullanılmak üzere uygulamalar geliştiren bir disiplin olduğunu kaydeden merkezin proje koordinatörü İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, merkezin amacını şöyle anlattı:

"Gelişim Biotech Tekmer kuluçka merkezi, biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, biyosensörler, akıllı sağlık uygulamaları, sağlık sektörünün ihtiyacı olan elektronik çözüm ürünleri geliştirme hedefinde olan girişimcilerle firmaların birbirleri arasındaki etkileşimi artırmayı ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasına ortam hazırlamayı hedefliyor."

“Fikirler girişime dönüşecek”

Dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile yarışma amacında olduklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Üniversite bünyesinde kurulan ‘Gelişim Biotech Tekmer’ kuluçka merkezi ile fikirleri girişime dönüştüreceğiz. Dünya çapındaki üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran UBI Global endeksinde yer almak için çalışacağız” dedi.

Kuluçka merkezinin Türkiye’de bilime ve ekonomiye sağlayacağı katkılara vurgu yapan Gayretli, “Girişimcilere biyoelektronik girişimcilik ekosisteminde ürün geliştirme imkânı sunarak, ortak kullanım makine-teçhizat altyapısı ile iş fikirlerini hayata geçirmelerini hızlandıracağız. Projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli temel bilimci ve nitelikli mühendis iş gücüne ulaşım imkânı sağlayacağız. Girişimcileri, sektör temsilcileri ve melek yatırımcılar ile buluşturacak, nitelikli iş birliklerine zemin hazırlayacağız” diye konuştu.

Yükseköğretim sisteminin yakaladığı yükseliş ivmesinin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde devam ettiğine değinen Gayretli, gerek bilimin gerek ekonominin gelişimine katkıda bulunacak olmalarından da heyecan duyduğunu söyledi.

“Patent danışmanlık hizmeti de verilecek”

Türkiye’nin ilk biyoteknoloji kuluçka merkezi olduklarına vurgu yapan merkezin proje koordinatörü İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Avcılar Yerleşkesi’nde bulunan 30 katlı gökdelen binasında bin 100 metrekare kapalı alanda yeni fikirleri ve teknolojileri ürüne dönüştürmek üzere girişimcilere destek sağlayacağız. İçerisinde iki adet en yeni teknolojik donanıma sahip cihazlarla donatılmış laboratuvarı, çalışma alanları, toplantı salonları ve otoparkı bulunan kuluçka merkezinde girişimci fikirlere ücretsiz mekân desteği hukuki mali ve patent konularında danışmanlık hizmeti verilebilecek” diye konuştu.

“Başvurular yakında kabul edilecek”

Öztaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye için hayati öneme sahip sağlık, ilaç, gıda, enerji gibi biyoteknoloji alanındaki katma değeri yüksek sürdürülebilirlik öncelikli ürünlerin ekonomiye kazandırılması kuluçka merkezinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. 2021-2026 yılları arasını kapsayan beş yıllık bir plan ile hedefleri ve yatırımları belirlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi kuluçka merkezi girişimcilerin başvurularını yakında kabul etmeye başlayacak. Kuluçka merkezinin İçinde bulunduğu kampüsün diğer araştırma geliştirme olanakları da kuluçka merkezinde açılacak şirketlerin yararlanmasına açık olacak.”

Kuluçka merkezinin yürütücüleri ve proje ekibi ise Öğr. Gör. Çağrı Faydacı, Öğr. Gör. Saddam Heydarov, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu ve Dr. Öğr. Üyesi Serap Yeşilkır Baydar’dan oluşuyor.
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