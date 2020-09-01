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Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

YKS tercih sonuçları açıklanması ile birlikte üniversite kayıt tarihleri de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM üniversite kayıt tarihleri uzatıldı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Eğitim 01.09.2020, 09:50 01.09.2020, 09:56
2002
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? Sorusu YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ÖSYM'nin belirttiği tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? Detaylar haberimizde...


ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YÖK, öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin “öğrencilerin lehine olacak şekilde” uzatılmasına karar verdi. Buna göre;

yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar,

elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı.

Yeni duruma göre 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.

Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020' de, elektronik kayıtlar (e-kayıt) ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020' de yapılacaktı.

Böylelikle e-kayıt 4 gün (02 den 06 ya),şahsen kayıt 1 gün (04 den 05’e) uzatıldı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini
yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019
tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında
yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların,
kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu
süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir
yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi
okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil),Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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