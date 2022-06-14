Üniversite eğitim hayalinde vurgun iddiası

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Uzman Rehberlik Yaşam ve Kariyer Planlama şirketi tarafından lise öğrencilerinin yurt dışında bir yıl okutularak lise diplomasını aldıktan sonra sınavsız olarak Türkiye’deki üniversitelere yerleştirme hayaliyle vurgun yaptıkları iddia edildi.

Diyarbakır’da lise son sınıfta eğitim gören H.K.Ergül arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Uzman Rehberlik Yaşam ve Kariyer Planlama şirketi sahibi İhami Kayar tarafından yurt dışında lise diplomasının alınması durumunda istediği üniversiteye kayıt yaptırabileceğini öğrendi. Bu durumun ardından ailesi ile birlikte İlhami Kayar ile görüşen H.K. Ergül’ün lise diplomasını uzaktan eğitim görerek 13 bin dolar karşılığında almak konusunda anlaştığı iddia edildi. H. K. Ergül’ün lise diplomasını aldıktan sonra Türkiye’de istediği üniversiteye sınavsız girme hayaliyle 13 bin dolar ödemeyi yaptığı iddia edildi. Ödeme yapıldıktan sonra Rusya’da alınan diplomanın ardından yabancı öğrenci statüsüyle H. K. Ergül, İstanbul’da bulunan özel bir üniversiteye kayıt yaptırdı. Kayıt yapıldıktan 3 ay sonra işlemlerinin sahte olduğu ortaya çıkan H.K. Ergül’ün üniversite tarafından kaydı silindiği iddia edildi.

Uzman Rehberlik Yaşam ve Kariyer Planlama şirketi sahibi İlhami Kayar’a ödedikleri 13 bin dolar karşılığında Rusya’dan aldıkları lise diploması ile çocuğunun puan gerekmezsiniz özel üniversitelere kaydının yaptırılacağını ve bundan dolayı ödeme yaptıklarını dile getiren H.K. Ergül’ün ağabeyi A.E. Ergül birçok öğrencinin böyle vurgunlarla dolandırıldığını iddia etti. A.E. Ergül, “İlhami Kayar bize çocuğunuz yurt dışında lise diploması aldıktan sonra Türkiye’de istediği üniversiteye kayıt yaptıracağını söyledi. Bütün işlemleri kendilerinin yapacağını belirterek bizden 13 bin dolar para talep etti. Bu parayı ödedikten sonra işlemler için gerekli evrakları hazırlıyorlar. Lise diplomasıyla İstanbul’da bir özel üniversiteye kayıt yaptırdık. Kayıttan 3 ay sonra üniversite YÖK tarafından yapılan incelemenin ardından işlemlerin sahte olduğu gerekçesiyle çocuğumuzun kaydını sildi. Diyarbakır’da bulunan Uzman Rehberlik Yaşam ve Kariyer Planlama şirketi sahibi İlhami Kayar, birçok genci bu şekilde yönlendirerek paralarını alıyor. Ödemenin de bir kısmını İlhami Kayar, diğer kısmının ise eşi Nezahat Kayar hesabına yapılması istendi. Elimizde ödediğimiz paraların dekontu var. Ancak işlemlerin sahte olduğunu öğrendikten sonra paramızı geri alamadık. Bizimle birlikte birçok öğrenci bu şekilde mağdur ediliyor. Öğrencilere yurt dışında lise diploması vaadiyle para toplanıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi ve başka ailelerin aynı tuzağa düşmemesini istiyoruz” dedi.

Mağdurun ağabeyi A.E. Ergül ödemenin 10 bin dolarını 5 bin dolar İlhami Kayar, 5 bin dolarını eşi Nezahat Kayar’ın hesabına geri kalan 3 bin doları ise elden yaptıklarını iddia etti.

Türkiye’deki eğitim sistemine göre yurt dışında lise diploması alan öğrencilerin puan düşünülmeksizin üniversitelere kayıt yaptırabileceği imkanı üzerine ülkenin değişik illerinde şirketler kuran şahısların, bunu fırsata çevirerek öğrencilerden haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Sahte işlem yaparak H.K. Ergül’den 13 bin dolar para alan İlhami Kayar ise kendisinin aracılık hizmeti yaptığını ve bu konu ile ilgili her hangi bir açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.