Üniversite adaylarına tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde uzman rehber kadro eşliğinde hazırlanan Türkiye Geneli Sınav Kitapçığı ve Öğrenci Sınav Setlerini üniversite adayları ile buluşturdu. Bu arada hafta sonu yapılacak sınava girecek tüm üniversite adayları, sınav giriş belgesini göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği ve son olarak 10 yayınevinden 800’den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online erişim imkanıyla üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, adaylara sınav öncesi son bir deneme imkanı sundu. ‘Haydi gençler sınav öncesi son denemeniz bizden’ sloganıyla yapılan etkinlikte adaylara uzman rehberler eşliğinde hazırlanan deneme kitapçığı ve sınav setleri hediye edildi. Gün boyu devam eden etkinlikte Yıldırım Belediyesi Önü Bayrak Alanı, Kent Meydanı, Zafer Plaza, Nilüfer FSM Akuğur Market Yanı, Mudanya İskele Meydanı, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gürsu ve Kestel Belediye Binaları önüne kurulan stantlara üniversite adayları büyük ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de Zafer Plaza yanına kurulan standı ziyaret ederek, hem üniversite adaylarıyla sohbet etti, hem de onlara kitapçıklarını dağıttı. Söz konusu eğitim olunca Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Demir, “Okullarımızın eksiklerinin giderilmesinden ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin teknolojik anlamda desteklenmesine, ücretsiz wi-fi alanlarından ücretsiz kurs ve deneme sınavlarına kadar her alanda öğrencilerimizin yanında olduk. Bu hafta sonu yapılacak sınav öncesinde de öğrencilerimize son bir hazırlık olması anlamında deneme kitapçığı ve sınav seti hediye ediyoruz. Bu arada sınav günü belgesini gösteren tüm üniversite adaylarına şehir içi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını da hatırlatmak isterim. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı ücretsiz deneme kitapçığı ve sınav setlerinden alan üniversite adaylarından Yaren Begüm Yavuz ve Onur Göktuğ da dağıtılan kitapçıların çok yararlı olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.