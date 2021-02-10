Üniversite adayları, HES kodunuzu almayı unutmayın!

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurular, 4 Şubat 2021 tarihinde başladı. Uzmanlar, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl başvurular sırasında adaylardan HES kodu bilgisi alınacağını belirterek başvuru öncesinde adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Başvurular, 4 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına ilişkin bilgi verdi.

Başvurular başladı

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak YKS başvuruların başladığını belirten Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Adaylar 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir” dedi.

Adayların HES kodu almaları gerekiyor

Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak başvurular sırasında bu yıl adaylardan HES kodu bilgisi alınacağından dolayı başvuru öncesinde adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerektiğini söyledi.

Sınavda ve tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler olduğu gibi sınav başvurusu yaparken de dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirten Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, bu noktaları da şöyle sıraladı:

2020 YKS Kılavuzuna www.osym.gov.tr adresinden ulaşarak başvuru ve sınav süreci ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2020-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2020-TYT puanını, 2021 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

Başvurunuzu yaptığınızda tamamlamak için sınav ücretinizi yatırmalısınız.

Sadece TYT’ye başvuracaksanız 90 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine başvuracaksanız 180 TL, her üç oturuma da başvuru yapacaksanız 270 TL kılavuzda yer alan banka hesaplarına en geç 03 Mart 2021 tarihinde mesai bitimine kadar yatırabilirsiniz.

2020-TYT Puanı 200 ve üzeri puan aldıysanız 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT Puanını 2021-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler 2020-YKS Başvuru Ücreti olarak 25 TL yatıracaklardır.

2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

04 Şubat - 02 Mart 2021 tarihleri arasında herhangi bir nedenden dolayı başvuru işleminizi gerçekleştiremediyseniz 17-18 Mart 2021 tarihlerinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başarı sıraları şartı bu yıl da devam ediyor

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başarı sıraları şartının devam ettiğini kaydeden Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş;

- Tıp en düşük 50 bin,

- Diş Hekimliği en düşük 80 bin,

- Eczacılık en düşük 100 bin,

- Hukuk en düşük 125 bin,

- Mimarlık en düşük 250 bin,

- Mühendislik, Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil en düşük 300 bin,

- Öğretmenlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil en düşük 300 bin programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sıraları şartı devam etmektedir” diye konuştu.

Ece Tözeniş, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 135 dakika; 27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) için 180 dakika, Yabancı Dil Testi (YDT) için 120 dakika süre belirlendiğini söyledi.

Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Başvurularınızı tamamlamadan önce kılavuzu detaylı bir şekilde okumak sizin sorumluluğunuzdadır” uyarısında bulunarak tüm adaylara başarılar diledi.