Üniversite adayları hazırlık sınıfı olan bölümleri tercih etmeliler mi?

'Dünyaya bakışı değiştiriyor'

Yabancı dil edinmenin önemine dikkat çeken Dil Bilimci Seda Yekeler, “Yabancı dil edinmenin kişisel gelişiminiz için sayısız yararı mevcut. Her şeyden önce kendinize yapacağınız bu en değerli yatırım sayesinde beyninizdeki dil merkezi gelişir ve büyür. Bu bölgeleri ne kadar çok aktif tutarsanız ileri yaşlarda demansa yakalanma riskiniz o kadar azalır, çünkü yapılan araştırmalar iki dilliliğin Alzheimer hastalığına yatkın insanlarda bu hastalığı yaklaşık 5 yıl ertelediğini gösteriyor. Yabancı dil edindikçe hafızanız güçlendiği için zihinsel hesaplamalar, okuma, başka dilleri ayırt edebilme gibi becerilerinizde gelişiyor. Ayrıca yabancı dil edinmek aynı anda bir işten başka bir işe çok daha hızlı geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Ve en önemlisi de yeni bir dil edinmek dünyaya bakış açınızı değiştiriyor” dedi.

Yabancı dili yetersiz olanlar hazırlık okumalı

Üniversite tercihi yapacak adaylara önerilerde bulunan Yekeler, “Şu anda da içinde bulunduğumuz tercih döneminde öğrencilerin kafasını en çok kurcalayan konulardan biri de İngilizce hazırlık konusu. Hazırlık sınıfını dinlenecekleri ve eğlenip gezecekleri bir yıl gibi görmek yerine, İngilizceyi tam olarak edinecekleri bir süre olarak görürlerse oldukça önemli ve gerekli bir sene. Tavsiyem İngilizce seviyeleri ortanın altında ise mutlaka hazırlık okusunlar ama hazırlık okudukları seneye önem verip kendilerini geliştirecek en önemli yıllardan biri olarak görsünler. Aksi takdirde birden fazla sene hazırlık sınıfında okumak zorunda kalmanın hüsranı ile yabancı dilden soğuyan örneklerden oluyorlar ve bu çok üzücü. Dili bir ders değil de edinilecek bir unsur, onları dünyaya açacak bir anahtar olarak görürlerse bakış açıları değişir" diye konuştu.

'Üniversiteyi boş geçirmeyin'

Yabancı dilin öğrencilik yıllarında öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeken Yekeler, "Öncelikle nasıl olsa ileride hallederim deyip asla ötelemesinler, çünkü mezun olduklarında yaşıtlarından ve meslektaşlarından en büyük farkları bildikleri yabancı dil sayısı ve bu dillerin akıcılığı olacak. Dolayısı ile üniversite hayatında önce okudukları bölümleri ile ilgili her türlü konuda yabancı dil kelime bilgisine sahip olup bölümlerine dünya çapında hakim olsunlar. Daha sonra

da politikadan tarihe sanattan spora her alanda sohbet edebilecekleri seviyeye gelene kadar konuşma pratiği yapsınlar. Kısaca yabancı dili hayatlarının her aşamasına sokarlarsa üniversite hayatları oldukça vizyoner geçecektir" ifadelerini kullandı.

'Fark atarsınız'

Yabancı dil bilen gençlerin iş hayatında fark atacağını aktaran Yekeler, şunları söyledi: "En önemli avantajı kendi ülkelerinde çalışacaklarsa meslektaşlarına istihdam konusunda ciddi fark atacak olmalarıdır. Aynı zamanda mezuniyet sonrası yüksek lisans, doktora vs. için en iyi şekilde yabancı dil edinmiş olmaları ilk kriter. Eğer yabancı ülkede gelecek kurma planları varsa bu planın tek anahtarı çok iyi derecede yabancı dil."