Üniversite adayları halk eğitime koştu
SAMSUN İLKADIM HALK EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN AÇILAN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. BAŞVURU KAYITLARININ AÇILMASIYLA BİRLİKTE 5 GÜNDE 500 KİŞİ BAŞVURDU.
Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi(HEM) tarafından açılan üniversiteye hazırlık kursları yoğun ilgi gördü, kayıtlar 5 günde doldu.
İlkadım Halk Eğitim Merkezi alanında uzman öğretmenler ile bu yıl da üniversiteye hazırlık kursları açtı. Her sene gelenek haline gelen kurslar öğrencileri üniversiteye yerleştirmede önemli başarı sağladı. 2019 yılında Yüksek Öğretim Sınavı’nda (YKS) eşit ağırlık bölümünde Türkiye 1580’incisi İlkadım Halk Eğitim Merkezinden çıktı. 2020-2021 eğitim sezonu üniversite hazırlık kursu kayıt ilanının duyurmasıyla birlikte 5 günde 500 kişi başvuru yaparak kayıtları doldurdu.
"2019 yılında 120 öğrenci üniversiteye yerleşti"
Samsun’da 4 farklı bölgede 500 öğrenciyi sınava hazırladıklarını söyleyen İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarımızdan biri olan İlkadım Halk Eğitim Merkezi 31 Ağustos tarihi itibarıyla 4 farklı yerde 500 öğrencisine üniversite hazırlık kursu vermektedir. Bir önceki dönemde Halk Eğitim Merkezimiz 120 öğrencimizi üniversiteye yerleştirdi. Bunların içerisinde bir öğrencimiz Türkiye 1580’incisi oldu. Bize güvenen velilerle beraber 5 gün içerisinde 500 öğrenci İlkadım Halk Eğitim Merkezimizi tercih etti" dedi.
Halk eğitim üniversite hazırlık kurs ücretinin toplam 1000 TL olduğu öğrenildi.
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