Üniversite adayı öğrencilere 360 derece sanal tur imkanı
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DÖNEMİ İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLEN 360 DERECE SANAL TUR, ÖĞRENCİLERİN İMDADINA YETİŞİYOR. VİDEO ŞEKLİNDE HAZIRLANAN VE ANINDA ONLİNE DESTEK SUNAN TUR SAYESİNDE ÖĞRENCİLER, OKUMAK İSTEDİĞİ FAKÜLTENİN SINIFINDAN, LABORATUVARINA HATTA BAHÇESİNDEN DERS ÇALIŞMA ALANINA KADAR HER BİR NOKTAYI EVİNDEN ÇIKMADAN GEZEBİLECEK.
Üniversite tercihleri dönemi için özel olarak geliştirilen 360 derece sanal tur, öğrencilerin imdadına yetişiyor. Video şeklinde hazırlanan ve anında online destek sunan tur sayesinde öğrenciler, okumak istediği fakültenin sınıfından, laboratuvarına hatta bahçesinden ders çalışma alanına kadar her bir noktayı evinden çıkmadan gezebilecek.
Üniversite sınavı için ter döken aday öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlı bir tercih dönemi bekliyor. Pandemi nedeniyle Bahçeşehir Üniversitesi tarafından üniversite adayı öğrenciler için özel olarak tasarlanan 360 derece videolu görsellere sahip Virtual tur, öğrencilere sınırsız imkan sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki aday öğrencilere evden çıkmadan üniversitenin tüm fakültelerini, sınıflarını, laboratuvarlarını ve sosyal alanlarını gezme imkanı veren virtual turun yanı sıra öğrenci dilerse 27 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye gelerek dilediği bilgiyi edinebilecek.
Virtual tur hangi imkanları sunuyor?
Tercih tanıtım döneminde üniversiteyi gezme imkanı bulamayan öğrenciler, üniversitenin her bir noktasını sanal tur aracılığıyla gezme fırsatına sahip oluyor. Öğrenciye tur esnasında açıklayıcı bilgiler verilirken, aynı zamanda istediği anda ilgili bilgiyi içeren sitenin sayfasına da yönlendirme sağlanıyor. 360 derece sanal tur imkanı sunan sistemde, aynı zamanda canlı destek hizmeti ile öğrencilerin tüm sorularına yanıt verilirken, sınıflardan fakültenin her bir noktası gezilebiliyor ve kampüsler arası geçişler de hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Öğrencinin özgürce gezmesini sağlayan tur deneyimi, hem sağlıklı hem de açıklayıcı bilgiler veriyor.
Online tanıtım devrede
https://aday.bau.edu.tr/ adresinden sanal turu deneyimleyebilecek öğrenci, istediği bölümün ders içerikleri, kariyer ve iş olanakları hakkındaki bilgiyi, bölümün akademisyenlerinden alabilecek. Bunun yanı sıra, öğrenci Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki imkanları bölümün öğrencisiyle sohbet ederek öğrenebilecek.
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25