UNESCO ve Huawei 20 ülkede gençler için Campus UNESCO’yu sunuyor

Gençlere, UNESCO ve sivil toplum uzmanlarıyla görüşlerini paylaşma imkanı veren Campus UNESCO programı 20 ülkeye sunuluyor.

UNESCO ve Huawei bugüne kadar 21 ülkedeki 39 okuldan öğrencilere ulaşarak teknoloji ve eğitime odaklanan on Campus UNESCO oturumu gerçekleştirdi. Verilen bilgiye göre Campus UNESCO, 14 ila 18 yaşlarındaki gençlere UNESCO ve sivil toplum uzmanlarıyla görüşlerini paylaşma şansı veren süregelen bir program. 90 dakikalık oturumlarda İngilizce veya Fransızca tartışılan konular, eğitim, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet eşitliği ve vatandaşlık gibi önemli UNESCO temalarıyla ilişkili.

UNESCO’da kampüslerden birinde Kıdemli Program Uzmanı olan Dr. Valtencir Mendes, "SDG ve Covid-19 zorluklarının inovasyon için inanılmaz içerikler olduğuna inanıyoruz. Sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı ve gençlerin sınıfın dışındayken maruz kaldıkları gittikçe büyüyen dijital dünyada birçok genç için artan bir tehdit olan siber zorbalığı önlemek için dijital beceriler ve yeni davranışlar, kampüs oturumları sırasında odaklanılan diğer konulardı. Gençlerin deneyimlerini ve görüşlerini uzman konuşmacılarla paylaşması, sadece yeni teknolojilerin bugünü ve yarını nasıl etkileyeceği konusunda değil, aynı zamanda bugünün gençlerinin geleceği şekillendirmede alacağı rol konusunda da gençler arasında farkındalık oluşturabilir. UNESCO uzmanlarının yanı sıra diğer konuşmacılar arasında bilim insanları, araştırmacılar ve yerel kalkınma proje yöneticileri de dahil olmak üzere çok çeşitli rolleri kapsayan STK’lar, hükümetler arası örgütler, genç şirketler gibi kurum ağlarından ilham verici kişiler de yer alıyor" dedi.

Campus UNESCO hedefleriyle uyumlu olarak, Huawei ve UNESCO, 2021 yılında Gana, Mısır ve Etiyopya’da uygulama aşaması başlatılan "Herkes İçin Teknoloji Destekli Açık Okullar" projesinde ortaklığını sürdürüyor. Üç yıllık proje, COVID-19 gibi küresel aksamalara dayanabilecek dirençli eğitim sistemlerinin oluşturulmasını destekliyor. Proje okulları bir araya getirmenin yanı sıra, öğretmenlere ve öğrencilere dijital araçların kullanımı konusunda eğitim, okul ve ev öğrenimini bağlamak için çevrimiçi platformlar oluşturma ve uzaktan erişilebilecek dijital müfredat geliştirme konularında da eğitim sağlıyor.