Ümraniyeli çocuklar anneleri ile pasta yaptı, doyasıya eğlendi

Ümraniye’de Anne Çocuk Atölyesi çerçevesinde eğitim alan çocuklar, sömestr tatilinde anneleri ile birlikte pasta yapmayı öğrendi. Düzenlenen etkinlik ile hünerlerini sergileyen çocuklar anneleri ile birlikte pasta yaptı. Çocukların pasta yapmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Ümraniye’de Anne Çocuk atölyesi çocukların psikososyal ve duygusal gelişimlerinin güçlenmesine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bugün ise Ümraniye Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi’nde 10 anne 10 çocuk ile etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ile çocuklar, hem anneleri ile hem de grup içerisindeki akranları ile sosyal ilişki gelişimi ve anne çocuk arasındaki bağın güçlenmesi adına birlikte pasta yaptılar. Anneleri ile birlikte pasta yapan çocuklar hünerlerini sergileyerek çeşitli malzemeler ile pastaları süslediler. Aileler etkinliğe yoğun ilgi gösterirken ortaya çıkan pastalar renkli görüntüler oluşturdu.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sibel Cansu, “Sömestr tatili boyunca biz çocuklarımız ile birlikte aile okulu eğitimleri çerçevesinde workshop etkinliği düzenledik. Amacımız annelerle çocukların karşılıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarla ve ergenlerle sağlıklı ilişki kurma çalışmasıdır bu. Okulların tatil olması ile birlikte 2 hafta sürdü. Pastacılık atölyemizin yanı sıra biz 5 ayrı alanda, seramik, sepet, ebru, ahşap boyama gibi alanlarda workshop çalışmamızı gerçekleştirdik. 7 yaşından 15 yaşına kadar katılım sağlandı” ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan Sait Muhammet, “Eğitici bir yer. Annemden kaynaklı bir altyapım vardı. Burada da geliştirdim. Evde de deneyeceğim” dedi.

Atölyeye katılan Zeynep Atlı, “Pasta yapmayı daha güzel öğrendim. Benim için bir deneyim oldu. Arkadaşlarımla pasta yaparak çok eğlendim. İki kere daha gelmiştim bu üç oluyor” dedi.