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Ümraniye’de “İşim Var Okula Gidiyorum” projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı

Ümraniye Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan “İşim Var. Okula Gidiyorum” projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Projede yer alan gençler bugün ilk karne ve sertifika heyecanını yaşadı. Karne ve sertifikalarına kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Eğitim 29.01.2022, 17:18
Ümraniye’de “İşim Var Okula Gidiyorum” projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı

Ümraniye Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan “İşim Var. Okula Gidiyorum” projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Projede yer alan gençler bugün ilk karne ve sertifika heyecanını yaşadı. Karne ve sertifikalarına kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Ümraniye Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan “İşim Var. Okula Gidiyorum.” Projesi ilk meyvelerini vermeye başlarken, eğitime katılan ve projede yer alan gençler bugün ilk karne ve sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

“Ümraniye Belediyesi’nden gençlik projesi “

“İlçede eğitimini tamamlamayan öğrenci kalmasın” hedefiyle çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi “İşim Var. Okula Gidiyorum” projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 600 öğrenciyi yeniden okullarına kavuşturarak, mesleki yetkinlik kazanmak için de bir iş yerine yerleştirdi.

Projeden faydalanan gençlerin bir kısmının da Ümraniye Belediyesi’nin farklı bölümlerinde staj yapma imkânı sunuldu. Ayrıca müracaatta bulunan işletmelerin de; kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi alması sağlandı.

Psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibi; tespit edilmiş, eğitimini yarıda bırakmış olan yüzlerce genci, projeye dâhil etmek için yoğun mesai harcıyor. “İşim Var. Okula Gidiyorum” öğrencileri, haftada dört gün staj, bir gün de eğitim görüyor.

İlk karne heyecanı

“İşim Var. Okula Gidiyorum” projesinde yer alan gençlerin karne ve sertifikalarının verilmesi nedeniyle Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir program düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, düzenlenen programda projeye dâhil olan gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen de katılarak gençlere ve programa yönelik açıklamada bulundu. Program sonunda gençler Başkan İsmet Yıldırım’dan karne ve sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamalarda bulunan Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, “Gerçekten önemli bir proje. Bizden önce emeği geçen tüm arkadaşlarıma, değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Yardımcım biraz önce 400-500 rakamlarından bahsetti. Son rakam 772 oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yapılan toplantılarda da, bu sayıların daha da arttırılması yönünde her ilçeye hedef kondu. 4 Şubat’a kadar da kayıtlar uzatıldı. Burada meslek öğreniyorsunuz, aynı zamanda diploma alıyorsunuz. Ustalık belgesi alıyorsunuz. Hayata erken atılıyorsunuz. Bu bir altın bilezik” ifadelerini kullandı.

“Eğitim ve üretim en önemli işimiz olmalı”

Projeden memnun olduklarını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak 13 ay evvel işim var, okula gidiyorum projesinde velilerle birlikte çocuklarımızı hem meslek okuluna yazdırdık, hem de bir işe yerleştirdik. Bunun sayısı 772’ye çıktı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Ümraniye Belediyesi olarak, hem Milli Eğitimimiz olarak. Önemli bir eğitim ve sosyal hizmet projesi. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızla birlikte bu proje bütün Türkiye’ye yayıldı. Hatta, meslek okullarında okuyan çocuklarımız da artık isterlerse bir gün okulda kalacaklar, eğitimine devam edecekler. Dört günde herhangi bir iş kolunda, yani kendisine uygun bir meslek dalında, hem çıraklık hem ustalık öğrenmek için oralarda çalışabilecekler. Sonra da diplomalarını alacaklar. Bu Türkiye için çok önemli bir proje. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımdan, Türkiye çapında bu projeye el atmalarını istiyorum. Sadece Milli Eğitim’in el atması yeterli değil. Belediye Başkanları da burada yardımcı olmalılar diye düşünüyorum. Ben bu projede katkısı olan başta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Projemizin lansmanını beraber yapmıştık çünkü. Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim camiasına, Ümraniye Belediyemizin çalışanlarına, psikoloğundan ve bu konuda çalışan diğer arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Çünkü eğitim ve üretim en önemli işimiz olmalı. İnsanlarımıza iş, aş en önemli işimiz olmalı. Eğitimli iş çok daha önemli. İşim var okula gidiyorum projesi. Böyle bir projede katkısı olan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karne heyecanını yaşayan 16 yaşındaki Metehan Yiğit, “16 yaşıma girdim. Bu proje çok güzel. İşimi ve diplomamı üç sene sonra alacağım ama bu olanak bizim için çok iyi oldu. Hem bir gün okula gidiyoruz, dört gün işimiz var, hafta sonları tatil. Güzel bir proje. Mesleki açıdan gerçekten iyi bir şey” şeklinde konuştu.

Sunulan imkanlardan ve projeden memnun olduğunu belirten 15 yaşındaki Fatih Sinan Doğan, “Elektrik okuyorum, onuncu sınıftayım. İsmet Başkanımız dört gün iş, bir gün okul yapmış. Ben de derslerim biraz kötü olduğu burayı tercih ettim. Bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyorum. Mağazalarda iş oldukça mesela priz ile bir şey olur, elektriğine bir şey olursa biz gidiyoruz” dedi.

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