Ümraniye Belediyesi’nden öğrencilere Erasmus bilgilendirme semineri

Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Projeler Birimi tarafından “ERASMUSDAY” çerçevesinde, 200 öğrenciye bilgilendirme semineri verildi.

Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Projeler Birimi tarafından “ERASMUSDAY” etkinlikleri çerçevesinde, 200 öğrenciye bilgilendirme semineri verildi. Ümraniye Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından düzenlenen etkinlikte sabah 08.30 ’da Ümraniye Belediyesi Merkez Binasında bilgilendirme semineri düzenlendi. Düzenlenen seminerde Erasmus+ programının ve tanıtımı gerçekleştirilerek, gençlere Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi daha birçok konu hakkında bilgilendirme yapılıp yurtdışında gönüllülük fırsatları anlatıldı. Gerçekleştirilen seminerin ardından öğrenciler Üsküdar’a giderek Valide Sultan Gemisi ile boğaz gezisi gerçekleştirdi. Öğrenciler çay ve simit ikramı ile birlikte boğazın tadını doyasıya çıkardı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım boğaz gezisine katılım sağlayarak öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleşen boğaz turunun ardından bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmasında başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Eurodesk programının temsilcisi olduk”

Boğaz gezisinde açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Biz Ümraniye Belediyesi olarak Erasmus’la ilişkili Eurodesk programının temsilcisi olduk. Türkiye Ajansı bu programı Ankara’ya gitmeden temsilci olarak bize verdi. Yani bizim Anadolu yakasında olsun, İstanbul’da olsun gençlerimiz yurt dışıyla Erasmus programına veya okullarımız katılmak istiyorlarsa bizim aracılığımızla bu programı beraberce tanzim edip düzenleyip erasmus programını geliştirebiliyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak yetkili olduk. Bu gençler şimdi pırıl pırıl. Biz de onlara belediyemiz olarak yardımcı oluyoruz” dedi.

Seminere katılan öğrenci Birsen Beyza, “Okulumuzun Erasmus programları var fakat bu Eurodesk programının Ümraniye’ye gelmesi gerçekten biz Ümraniyeli gençler için çok büyük bir avantaj oldu. Yurtdışındaki öğrenciler ile değişim programı adı altında yurtdışında okuma olanağı gerçekten bizler için çok büyük bir avantaj. Eurodesk programında emeği geçen herkese ve başta İsmet Yıldırım olmak üzere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.