UMKE gönüllülerinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Bartın’da UMKE ekiplerince gerçekleştirilen temel eğitim ve tatbikat kampında, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, suda kurtarma, trafik kazası, hasta taşıma, temel yaşam desteği tatbikatları gerçekleştirildi.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Bartın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile birlikte 10’uncu bölge illeri arasında yer alan Bolu, Zonguldak ve Karabük ekiplerinin katılımıyla Bartın’ın İnkumu sahilinde eğitim ve tatbikat kampı düzenlendi.

3 gün süren eğitim kampına AFAD, Bartın Belediyesine bağlı cankurtaran ve itfaiye ekipleri ile Bartın İnkumu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de destek verdi.

Kamp süresince çeşitli senaryolar hazırlanarak enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, suda kurtarma, trafik kazası, hasta taşıma, temel yaşam desteği tatbikatları gerçekleştirildi.

Karadeniz açıklarındaki bir yük gemisinin kazan dairesinde gerçekleşen patlama sonucu yaralanan 10 kişinin kurtarma teknesi ile kıyıya ulaşması, denize düşen 1 kişinin cankurtaran ekiplerince kurtarılması, kazazedelere yardıma koşarken kayalıklardan düşüp mahsur kalan bir balıkçının kurtarılmasına yönelik tatbikat drone ile havadan görüntülendi. Tatbikat sırasında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıkarken UMKE ekiplerinin tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol eğitim ve tatbikat kampının başarıyla tamamlandığını ifade ederek, “Gönüllü ordumuz birçok eğitimi tamamlayarak ihtiyaç olduğu anda tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak insanların hayatlarına dokunmuşlar, yaralarını sarmışlardır. Bartın ve bölge illerimizden gelen UMKE ekipleri başarılı bir tatbikat gerçekleştirmişlerdir. Ekibin her bir üyesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Eğitim ve tatbikat kampı programının sonunda 51 UMKE gönüllüsü katılımcıya sertifikaları takdim edildi.