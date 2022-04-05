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UMED Medya Akademisi tamamlandı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin (UMED) İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlediği “Uluslararası Medya Akademisi” tamamlandı. Akademide genç iletişimciler, sektörün deneyimli isimleriyle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımından yararlandı.

Eğitim 05.04.2022, 14:59
UMED Medya Akademisi tamamlandı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin (UMED) İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlediği “Uluslararası Medya Akademisi” tamamlandı. Akademide genç iletişimciler, sektörün deneyimli isimleriyle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımından yararlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla düzenlenen “Uluslararası Medya Akademisi” tamamlandı. Katılımın ücretsiz olduğu akademide genç iletişimciler medya sektöründeki deneyimli isimlerle bir araya gelerek, onların tecrübelerinden yararlandı. Akademi çerçevesinde genç iletişimcilerle bir araya gelen Gazeteci Erem Şentürk, TRT Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz, Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt, TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, TRT Haber Muhabiri Fatih Oruk, TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu, Akademisyen Mustafa Böyük ve UMED Eğitim Koordinatörü Sümeyra Şimşek Değirmenci tecrübelerini paylaştı.

“Gazetecinin tarafı doğruluktur”

Gazeteci Erem Şentürk’ün “Habercilik” eğitiminde genç iletişimciler Şentürk’ün mesleki tecrübelerinden faydalandı. Gazeteciliğin dinamiklerine ve mesleğin hassas noktalarına örnekler vererek değinen Şentürk, tarafsızlık iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gazetecinin tarafı doğruluktur” dedi.

Uluslararası Medya Akademisi Dijital Medya dersinde genç iletişimcilerle bir araya gelen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Böyük ise, öğrencilerin dijitalleşen medyaya uyum sağlayabilmek için bilmeleri gerekenleri paylaştı.

“Etkili ve özgün içerik sizi öne çıkartır”

TRT Haber Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz, mobil gazeteciliğin ve etkili içerik üretmenin önemine değindi. Herkesin aslında birer gazeteci olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, “Etkili ve özgün içerik sizi öne çıkartır” dedi.

“Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin”

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “Habercilik ve Medya Etiği” dersinde genç iletişimcilerle bir araya geldi. Medyada en çok dezenformasyon yapılan konuların terör, doğal afet, ekonomi ve korona virüs olduğunu belirten Değirmenci, “Yalan haberle mücadelenin temel taşı, her ne olursa olsun bilgiye kolayca ulaşmaya çalışmak değil, ‘doğru ve güvenilir bilgiye’ ulaşmak için çabalamaktır” ifadelerini kullandı.

Genç iletişimcilere mesleki tecrübelerini aktaran Değirmenci, haber okuyucusu olarak yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için gençlerin yapmaları gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Resmi kaynaklara itibar edin. Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin. Bilgiyi otoritesinden alın. Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin. Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır.”

Medya etik ilkeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Aslan Değirmenci, “Savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparken evrensel insan hakları, ulusal güvenlik ve kamu düzeni dikkate alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“İnsan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici üsluptan uzak durun”

Değirmenci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın yapmayı reddetmeliyiz. İnsanlar arasında nefret duyguları oluşturacak; korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Yayınlarının şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik ve üslupta olmamasına dikkat etmeliyiz. Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan yayın yapmamalıyız. Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanmamalıyız.”

“Muhatabınızın sözleri size emanet”

Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt’un “Röportaj Teknikleri” dersiyle devam eden Uluslararası Medya Akademisi’nde katılımcılara röportaj alanının inceliklerine ilişkin detaylar anlatıldı. Gazetecinin röportaj esnasında tüm ön yargılardan uzak olması gerektiğini belirten Kurt, “Görüşme odasına objektif gazeteci kimliği ile girmelisiniz. Muhatabınızın sözlerini size emanet ettiğini ve esas amacın kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu bir an bile unutmamak gerekir” diye konuştu.

“Kurgu yaparken bazen görüneni anlatırsınız, bazen görünmeyeni”

TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz’ın Haber Kurgu eğitiminde ise genç iletişimcilere haber kurgusunun nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Kurgu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Türkyılmaz, “Kurgu yaparken bazen görüneni anlatırsınız, bazen görünmeyeni” dedi.

Bizzat Türkyılmaz tarafından eğitim sırasında bir haber kurgusu yapılarak gerçekleştirilen eğitim, gen iletişimcilerin de kurgu uygulamalarına ilgisini uyandırdı.

UMED Eğitim Koordinatörü Sümeyra Şimşek Değirmenci, Kariyer Planlama dersinde genç iletişimcilerin kariyerlerini planlarken dikkat etmeleri gereken hususlara dikkat çekti. Değirmenci, iş görüşmesine nasıl gidilmesi gerektiği, özgeçmişin nasıl hazırlanması gerektiği gibi genç iletişimcilerin sıkça zorlandıkları hususlara açıklık getirdi.

“Dilimize ihanet etmeyin ve kendinize güvenin”

TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu ise “Uluslararası Medya Akademisi” öğrencileriyle tek tek ilgilenerek doğru nefes alma eğitimi verdi. Diksiyon ve telaffuz konularında dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Mutlu, bazı öğrencilerde rastladığı dil tembelliğini giderme konusunda da egzersizler uyguladı.

Muhabir bağlantısı deneyimi canlandırıldı

Genç iletişimcilerle Diplomasi Muhabirliği dersinde bir araya gelen TRT Haber Muhabiri Fatih Oruk da tecrübelerini ve diplomasi muhabirliğinin dikkat edilmesi gereken yönlerini anlattı. Oruk, öğrencilere haber yayınına bağlanınca nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, yayında saniyelerin ne kadar uzun olduğunu deneyimledi.

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