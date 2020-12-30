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Uluslararası yarışmalarda Türk öğrencilerin gururlandıran başarısı

Evrensel Kolej öğrencileri, dünyanın en prestijli matematik olimpiyatı olarak görülen American Mathematics Competitions 8 (AMC-8) sınavlarında 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alırken, Evrensel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Internasional Applied Science Project Olympiad (I2ASPO) 2020’de de fizik, enerji ve mühendislik alanında 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Türkiye’nin gururu oldu.

Eğitim 30.12.2020, 13:27
Uluslararası yarışmalarda Türk öğrencilerin gururlandıran başarısı

Evrensel Kolej öğrencileri, dünyanın en prestijli matematik olimpiyatı olarak görülen American Mathematics Competitions 8 (AMC-8) sınavlarında 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alırken, Evrensel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Internasional Applied Science Project Olympiad (I2ASPO) 2020’de de fizik, enerji ve mühendislik alanında 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Türkiye’nin gururu oldu.

ABD’nin Lincoln şehrindeki Nebraska Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı AMC-8 (American Mathematics Competitions 8) sınavı sonuçları açıklandı. Dünyanın en prestijli matematik olimpiyatı olarak gösterilen yarışmada Evrensel Kolej öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Bu yıl 11 Kasım tarihinde uygulanan yarışmaya 6 öğrencisi ile katılan Evrensel Koleji, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alan öğrencileri ile birlikte Türkiye’nin gururu oldu. Yarışmada Evrensel Koleji öğrencilerinden Tulgar Batu Alan ve Fikri Çağan Coşkun altın madalya alırken, Mustafa Hakan Arslan ve Baran Demir gümüş, Mert Ünalan ve Emre Oğuz Kurt bronz madalya aldı.

Evrensel Kolej öğrencilerinin dünyanın en prestijli matematik olimpiyatı AMC-8’de aldığı büyük başarının ardından bir başka büyük başarı haberi de Indonesian Young Scientist Association tarafından organize edilen Internasional Applied Science Project Olympiad (I2ASPO) 2020’den geldi. 10 ülkeden 400 projenin katıldığı yarışmada Evrensel Fen ve Anadolu Lisesi’nden Kuzey Tuncer, Ceyhun Deniz Keleş ve Nihat Arda Keçeci isimli öğrenciler, 2 proje ile 2 farklı kategoride gümüş ve bronz madalya kazanarak Evrensel’in başarısını ikiye katladı. I2ASPO 2020’de matematik, biyoloji, çevre, teknoloji, sosyal bilimler, fizik, enerji ve mühendislik alanlarında düzenlenen yarışmada fizik, enerji ve mühendislik alanında Evrensel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kuzey Tuncer ve Ceyhun Deniz Keleş “Digital Protector” adlı projeleriyle gümüş madalya, çevre alanında ise Nihat Arda Keçeci “A Research Associated With Waste Battery On Growing of Plant” adlı projesi ile bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Özel Evrensel Eğitim Kurumları Kurucusu Cavit Gürsoy ve Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu, uluslararası yarışmalarda gösterdikleri üstün başarıdan dolayı dereceye giren öğrencileri kutladılar.
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