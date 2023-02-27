Uluslararası üniversite öğrencileri, pandeminin ardından Çin’de bir araya geldi

Xi’an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi, pandemi başladığından beri uluslararası öğrencilerin en büyük yüz yüze buluşmalarından birini gerçekleştirdi.

Xi’an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi’nin (XJTLU) uluslararası öğrencileri, üç yıllık çevrimiçi öğretim, sanal etkileşimler ve zaman dilimlerini müzakere ettikten sonra, Çin sınırlarının yeniden açılmasından bu yana ilk kez kampüste bir araya geldi. 22 Şubat’ta XJTLU, dünyanın dört bir yanından gelen 260’tan fazla uluslararası öğrenciyi yerinde bir göreve davet etti. Öğrenciler yüz yüze görüşebildiler, kampüsü keşfettiler ve Çin’de uluslararası öğrenci olmanın imkanlarından yararlanmaya başladı. Birçoğu için bu, kampüse ilk gelişleriydi.

Fenela Ariya Claresta, BEng Computer Science ve Teknolojisi’nin ikinci yılında ama eğitiminin ilk yılını çevrimiçi olarak tamamladı. Öğrenci Claresta, "Yaklaşık bir hafta önce geldim ve o zamandan beri Wuzhong’u keşfediyorum. Evde çok fazla dikkat dağıtıcı şey olduğundan ve çevrimiçi dersler sırasında odaklanmak zor olduğundan, yerinde derslere başlayacağım için heyecanlıyım. Artık hepimiz burada olduğumuza göre diğer öğrencilerle etkileşim kurmak çok daha kolay ve daha az garip. Kampüste olmak ve sonunda herkesle tanışmak harika. Herkesi doğru dürüst tanımak ve Çin’deki hayata uyum sağlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Yine Endonezya’dan 4’üncü sınıf Finansal Matematik Lisans öğrencisi Michelle Lionard, "Yaklaşık üç yıl aradan sonra, geri dönüp buradaki hayata yeniden alışmak garip hissettiriyor. Benimle aynı dönemde başlayan arkadaşlarımın çoğu iş buldu ve ben bir daha asla geri dönemeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. Sonunda bunu başardığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kanghyun Kim ve Seungje Lee de Güney Kore’den ve İkinci Sınıf BA TV prodüksiyon öğrencileri de programlarının ilk döneminden bu yana kampüsten uzaktaydılar. Öğrenci Kim, "Bu ortama geri döndüğüm, tekrar Wuzhong’da yaşayacağım ve yeni ve eski arkadaşlarla tanışacağım için heyecanlıyım. Derslerimizin İngilizce olması ve aynı zamanda Çince pratik yapabilmemiz harika" dedi.

Öğrenci Lee ise, "Tekrar kampüse döndüğüm ve derslerin artık çevrimiçi olmayacağı için gerçekten mutluyum. Sanki ikinci memleketime geri dönmüş gibi hissediyorum" diye konuştu.