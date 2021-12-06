Uluslararası öğrencilerin Medya Akademisi eğitimleri tamamlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Medya Akademisi programı tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB ile UMED iş birliğinde Türkiye Bursları kapsamında Ankara’daki üniversitelerde iletişim alanında eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Medya Akademisi tamamlandı. Beş hafta süren akademi kapsamında alanında profesyonel gazeteciler öğrencilerle tecrübelerini

paylaşarak, teorik ve pratik bilgiler aktardı. Eğitimler sürecinde uluslararası öğrenciler haber yazım teknikleri, televizyon gazeteciliği, muhabirlik, internet medyası ve editörlüğü, diploması muhabirliği ve medya etiği alanlarında dersler aldı. YTB Ankara Ofisi’nde gerçekleşen program sayesinde genç iletişimciler kariyer planlamalarında bir basamağı daha geride bırakırken, önemli bir iletişim ağına sahip oldu.

“Diğer gazetecilerin gözünden kaçan bir olayı araştırıp bulmanız gerekir”

Akademinin ilk dersini TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş verdi. Gümüş, “Habercilik” başlığı altında verdiği eğitiminde tecrübelerini paylaştı. Meslek hayatında yaşadığı olaylardan örneklerle iyi bir haberin nasıl olması gerektiğini anlatan Gümüş, özel habere dikkat çekerek, özel haberin gazeteciye ayrıcalık katacağının altını çizdi. Her habere gazetecinin kendi özgün bakış açısı ile bakması gerektiğini söyleyen Gümüş, “Her habere gittiğimde, her ülkeye gittiğimde olaylara ‘bir şeyi farklı yapmalıyım’ gözü ile bakarım. Bütün medyanın gözü rutin işte olurken, iyi bir haberci oradan özel haber çıkarmaya çalışır. Diğer gazetecilerin gözünden kaçan bir olayı araştırıp bulmanız gerekir” ifadelerini kullandı.

Akabinde ise TRT Haber Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz, sosyal medya eğitimi ile öğrencilerle buluştu. Türkyılmaz, verdiği eğitimde dijital medya uygulamaları ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgiler aktardı. Türkyılmaz, etkili ve özgün içerik oluşturma konusuna da değindi.

Dijital medya kolay ulaşılabilen güncel bir alan

Programın ikinci haftasında ise ilk dersi “internet haberciliği” başlığı ile özel bir haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen verdi. İnternet haberciliğinin diğer alanlardan farkına vurgu yapan Üzen, internet haberciliğinin çağımızdaki önemine dikkat çekti. Dijital medyanın geleneksel medyadan ayrılan özelliklerini paylaşan Üzen, dijital medyaya kolay ulaşıldığını ve her zaman güncel olduğunu dile getirdi. Üzen, konuşmasında internet haberciliğinin gelişim sürecinin de altını çizdi.

Eğitimler TRT Kurdi Haber Müdürü Gülabi Eryaman’ın "TV haberciliği" sunumuyla devam etti. Eryaman, haber

kavramı, televizyon haberciliğinin dinamikleri ve televizyon dili hakkındaki sunumunu paylaştı. Haber kavramının insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Eryaman, günümüze kadar yaşanan süreç içerisinde artan iletişim araçlarının etkisiyle televizyon haberciliğinin daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Geçmişte gazete manşetleriyle toplumsal mühendislik çalışmaları yapıldı

Programın üçüncü haftasında ise Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Algı Yönetimi" sunumu ile öğrencilerle bir araya geldi. Haber alma sürecinde mobil cihazların önem kazandığını bildiren Kıran, bu alana hâkim olan oluşumların etki oranlarının yüksek olduğunu söyledi. Kıran, geçmiş dönemlere ait gazete manşetlerinden örneklerle yapılan toplumsal mühendislik çalışmalarına ve algı operasyonlarına dikkat çekti. Kıran, sunumunda medyanın algı yönetimindeki rolüne vurgu yaptı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da "Dijital Medya" eğitimi ile dijital medyaların yönetim stratejisine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Arvas, dijital mecralara ve kullanıcı profillerine yönelik istatiksel bilgiler paylaştı.

Son dönemde diplomasi muhabirliği önem kazandı

Akademinin dördüncü haftasında da TRT Haber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit, "Diplomasi Muhabirliği" alanında önemli bilgiler aktardı. Son dönemde devletlerin artık diplomasiye daha da önem vermeye başladıklarını vurgulayan Tikit, bu durumdan geniş bir dış politika ağı doğduğunu ve burada da dış politika gazeteciliğinin önem kazandığını bildirdi. Gazeteciyi diğer meslek gruplarından ayıran temel meselenin kamuoyunu bilgilendirme aşaması olduğunu dile getiren Tikit, gazetecinin bir olayın perde arkasını kamuoyu için araştırmakla görevli olduğunu söyledi. Bu olayları araştırırken de manipüle edilmemeye dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Medya Akademisi kapsamında İletişim Uzmanı Uğur Korkmaz, "Basın Danışmanlığı" eğitimi verdi. Korkmaz, bir

kurumdaki iletişim kanallarının işleyiş biçimlerini anlattı. Korkmaz, bilginin habere dönüşmesi ve medya kurumları aracılıyla kamuoyuna sunulması aşaması hakkında bilgiler vererek, kriz yönetimi konusuna değindi.

Akademinin son haftasında ise gazeteci Ahmet Açıkay, "Medya Etiği" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Açıkay, medya etiği ve gazeteciliğinin temel ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna sunulan metinlerin, fotoğrafların ve videoların hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurların altını çizdi.

“Çok güzel bir ülkede eğitim alıyorsunuz”

Akademinin son dersini ise “TV Programcılığı” başlığı ile TRT Spor Spikeri Hünkâr Mutlu verdi. Mutlu, öğrencilere TV programcılığının teknik aşamalarını anlatırken aynı zamanda kendi programlarından ve yayınlarından örneklerle tecrübe paylaşımında bulundu ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Hünkâr, “Çok güzel bir ülkede eğitim alıyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda burada elde ettiğiniz tecrübeleri meslek hayatınıza yansıtın” diyerek tavsiyelerde bulundu.