Dünyanın dört bir yanından gelerek Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları programıyla ülkedeki çeşitli üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrenciler mezun oluyor. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek ’Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nin ardından mezunlar ülkelerine dönerek, toplumlarının kalkınmasına katkı sağlayacak.

Dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizdeki üniversitelerde YTB’nin ’Türkiye Bursları’ programı çerçevesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 2021-2022 dönemi içinde eğitim gören uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor. YTB tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni, 5 Temmuz’da Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile icra edilecek. Törenin ardından bu yıl mezun olan yaklaşık 2 bin 200 uluslararası öğrenci ülkelerine dönerek hem toplumlarının kalkınmasına katı sağlayacak hem de ülkeleri ile Türkiye arasında köprü vazifesi görecek. Mezun olacak öğrencilerin aileleri de törene online olarak katılabilecek. Tören boyunca aileler ve diğer konuklar programı canlı olarak izleyebilecek.

Program çerçevesinde ayrıca not ortalaması ve akademik, sosyal becerileri itibarıyla en başarılı 12 öğrenciye sertifika verilerek, tablet hediye edilecek ve ödül takdiminin ardından kep atma töreni gerçekleştirilecek. Törende çekimleri İstanbul’da gerçekleşen birçok farklı ülkeden öğrencilerin kendi anılarını ve gelecek planlarını anlattığı ‘2022 Türkiye Bursları Mezuniyet Filmi’ de gösterime sunulacak. Törende uluslararası ödül sahibi Novi Pazar doğumlu sanatçı Adem Memedovic, kendi repertuvarından dünya, Balkan ve Türk müziklerinden oluşan parçalarla bir dinleti sunacak. Programın son bölümünde de piyano resitaliyle birlikte gala yemeği düzenlenecek.

Türkiye Bursları bölgesel ve küresel kalkınmaya destek oluyor

Türkiye Bursları programı dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak, uluslararası standartlarda burslu olarak Türkiye’de eğitim imkanı sunuyor. Ayrıca programla birlikte Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.

‘Büyük Öğrenci Projesi’ olarak 1992’de başlatılan ve 2012’de YTB’nin koordinasyonuyla “Türkiye Bursları” markasıyla dünyaya açılan Türkiye Bursları, 2012 yılında 42 bin civarında başvuru alırken, 2022 yılında 171 farklı ülkeden 165 bin 691 rekor başvuruya ulaştı. Türkiye Bursları çerçevesinde uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin kişiye burs veriliyor. Ülkemizde halihazırda se Türkiye Bursları programı çerçevesinde 145 farklı ülkeden 15 bin uluslararası öğrenci eğitimlerine devam ediyor.