Uluslararası öğrenciler için Medya Akademisi başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde Türkiye’de iletişim alanında eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik Medya Akademisi programı düzenleniyor. Programla genç iletişimciler alanında uzman isimlerden gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanlarında eğitimler alacak.

YTB ile UMED iş birliğinde Türkiye Bursları kapsamında Ankara’daki üniversitelerde iletişim alanında eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik 6 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Medya Akademisi düzenleniyor. Programda profesyonel isimlerden hem literatür bilgisi hem pratik deneyimler elde edecek olan uluslararası öğrenciler, kariyer planlamalarında önemli bir basamağı da geçmiş olacak. Dünyanın dört bir yanından genç iletişimcilerin katılacağı program, aynı zamanda gelecekte ülkeler arasındaki medya iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırlayacak. Gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanında tecrübe paylaşımlarının yapılacağı program sayesinde mezun olduklarında kendi ülkelerindeki medya kuruluşlarında kariyerlerine devam edecek öğrenciler önemli bir iletişim ağı sahibi olacak.

Eğitimler sürecinde uluslararası öğrenciler, haber yazım teknikleri, televizyon gazeteciliği, muhabirlik, internet medyası ve editörlüğü, dış habercilik, medya etiği ve eğitimleri alanlarında dersler alacak. Eğitimciler sadece ders vermekle kalmayarak aynı zamanda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirici rol oynayacak. Program vasıtasıyla aralarındaki iletişimi güçlendirecek olan genç iletişimciler, meslek hayatlarında gerçekleştirecekleri uluslararası medya çalışmalarında doğru haber ve bilgiye erişim noktasında da önemi bir platform elde etmiş olacak.

Medya Akademisi’nde ayrıca öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri noktasında çalışmalar yürütülecek. YTB’nin Ankara ofisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.