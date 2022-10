Uluslararası öğrenciler Edirne’de bir araya geldi

Edirne’ye birçok ülkeden eğitim görmeye gelen öğrenciler, Trakya Üniversitesi ve İl Göç İdaresinin düzenlediği "Uluslararası Öğrenci Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı”nda kentin güzelliklerini dinleme fırsatı buldu.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı", saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Balkan ülkelerinden gelerek Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğuna yaklaşık bir asır boyunca başkentlik yapmış Edirne’yi daha yakından tanıma fırsatı buldu. Toplantıya Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Şube Müdürü Fatih Ot, rektör yardımcıları, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Vali Kırbıyık, Edirne’nin Türkiye tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, “Edirne yaklaşık bir asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla kadim bir kültür ve medeniyet var. Bunu şehri her gezdiğinizde anlayacaksınız. Ben de yaklaşık olarak 5 aydır Edirne’de görev yapıyorum. Her gün yeni şeyler görüp farklı şeyler öğreniyorum. Şehrin kültür varlıklarıyla ve coğrafyasıyla, sahip olduğu değerleriyle ne kadar zengin olduğunu her geçen gün daha fazla görüp hissedeceksiniz. Dolayısıyla çok önemli bir şehirde eğitim öğretim görmeye başlıyorsunuz, bundan dolayı da hepinizi kutluyorum” dedi.

“Edirne, Balkanları ve İstanbul’u fetheden şehirdir”

Türkiye’nin büyük bir millet olduğunu ve her zaman mazlumlara karşı kucak açtığını vurgulayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin sultanların şehri olduğunu belirterek, “Edirne 1361’de Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. Edirne’nin sarayı vardır. O dönem en çok hükümdarın burada bulunduğu, Balkanları ve İstanbul’u fetheden bir kenttir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ve en çok eserini bir arada barındıran bir şehirdir. Aslında Edirne tam da bir hava amfisi hükmündedir” şeklinde konuştu.

“Ülkeleriniz ile Türkiye arasında gönül köprüleri kuracaksınız”

Uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin gelecekleri olduğunu aktaran Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ise, “Sizler bizim ve geldiğiniz ülkelerin geleceklerisiniz. İnşallah gittiğiniz ülkelerde bizim birer kültür elçimiz olacaksınız. Ülkeleriniz ile Türkiye arasında gönül köprüleri kuracaksınız. Bu köprüler bize bilim, sanat ve dostluk köprüleri olacağından hiç şüphemiz yoktur. Edirne’mize zenginlik katan siz değerli öğrencilerimizle bugün burada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Murat Türkyılmaz, üniversitenin etkinlik ve faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaparak, bilgilendirmelerde bulundu. Program, uluslararası öğrencilerden kurulu müzik grubunun mini konseri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.