Uluslararası eğitim uzmanı Hall’dan Covid sürecinde eğitim önerisi
ORTA ASYA’DA VE ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK BİRÇOK PROJEDE EĞİTİM POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİNDE ETKİN ROL ALAN, MCKİNSEY & COMPANY YARDIMCI ORTAĞI STEPHEN HALL, COVİD SÜRECİNDE EĞİTİM SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARLAMANIN ZORUNLULUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, GELENEKSEL DERSLER YERİNE ÇOCUĞUN AKADEMİK, FİZİKSEL VE SOSYODUYGUSAL OLARAK BÜTÜNSEL GELİŞİMİNİN HEDEFLENMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ. HALL, “ZAYIF VE ORTA EĞİTİM SİSTEMLERİNDE, ÖNCELİK TEMEL OKURYAZARLIK VE MATEMATİK OLMALI” DEDİ.
Orta Asya’da ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik birçok projede eğitim politikalarının geliştirilmesi ve yönetiminde etkin rol alan McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall, Covid sürecinde eğitim sistemlerini yeniden tasarlamanın zorunluluğuna dikkat çekerek, geleneksel dersler yerine çocuğun akademik, fiziksel ve sosyoduygusal olarak bütünsel gelişiminin hedeflenmesi gerektiğine dikkat çekti. Hall, “Zayıf ve orta eğitim sistemlerinde öncelik temel okuryazarlık ve matematik olmalı” dedi.
Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in “Eğitimin Geleceğinde Bizi Ne Bekliyor? Covid-19 Krizinden Çıkarılan Dersler” başlıklı kürsü oturumuna katılan Orta Asya’da ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik birçok projede eğitim politikalarının geliştirilmesi ve yönetiminde etkin rol alan McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall, dünyadaki 1,6 milyon çocuğun okula gitmediğini açıkladı. Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında okulların kapandığını ve 194 ülkeden yaklaşık 1,6 milyar çocuğun bu durumdan etkilendiğine dikkat çeken Hall, bu süreçte eğitimde odaklanılması gereken altı noktayı "eğitime erişim, öğretmenin rolü, yeterlik temelli kişiselleştirilmiş öğrenme, bütünsel çocuk eğitimi, yaşam boyu öğrenme ve yapısal kolaylaştırıcılar” olarak açıkladı.
Öğretmen niteliği başarıyı doğrudan etkiler
“Zayıf ve orta eğitim sistemlerinde öncelik temel okuryazarlık ve matematik olmalı” diyen Hall, geleneksel dersler yerine çocuğun akademik, fiziksel ve sosyoduygusal olarak bütünsel gelişiminin hedeflenmesi gerektiğine dikkat çekti. Hall, öğretmenlerin niteliğinin öğrencilerin başarılarını artırmak için en önemli araç olduğunu vurguladı.
Çocuklarda depresyona dikkat
Covid-19’un öğrencilerin sosyal ve duygusal durumları üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirten Hall, salgın öncesinde psikolojik sorunları olan çocukların yüksek risk grubunda olduğunu ve çocuklarda anlamlı ölçüde depresyon belirtileri gözlendiğine dikkat çekti. Değerleri koruyarak eğitim sistemini yeniden tasarlamak gerektiğini söyleyen Hall şu noktalara dikkat çekti:
"Öğretim programı odağı: Ağırlığı fazla olan geleneksel dersler yerine çocuğun akademik, fiziksel ve sosyoduygusal olarak bütünsel gelişimi.
Odak: Yüksek başarı gösterme potansiyeli olan öğrenci gruplarına odaklanmak yerine hiçbir çocuğun geri planda kalmayacağı kapsamlı bir odak geliştirmek.
Öğrenme hızının kişiselleştirilmesi: Öğrencilerin benzer hızlarda öğrenmesinin beklenmesi yerine Öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerinin sağlanması.
Eğitimin birincil öğesi: Ailelerin beklenti ve ihtiyaçlarının öncelikli olması yerine Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının öncelikli olması.
Öğretmen özerkliği: Ne öğretileceği ve nasıl öğretileceği konusunda yüksek özerklik yerine öğretimde belirli standartların olması ve öğretmenlerin performans yönetiminin sağlanması."
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