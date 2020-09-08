Kültür Koleji Anadolu Lisesinde uygulanmaya başlayacak Advanced Placement (AP) programı ile yabancı dil eğitimine uluslararası bir boyut kazandırılıyor. Öğrencilere hedef koyma, hedeflerini gerçekleştirme süreçlerinde, uluslararası müfredatlar aracılığıyla evrensel ölçekte düşünce ve bilim üretme olanakları sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve tüm dünyaya yayılan bir program olan Advanced Placement, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanıyor. Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan program en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul ediliyor.

Gerçekleşen imza törenine İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Uluslararası Programlar ve İngilizce Eğitim Direktörü Angela Matheson, Kültür Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Özmeral ve WECP şirketi başkanı Volkan Cerrahoğlu katıldı. Program, gerek derslerin içerik ve işlenişi gerek de bilgiyi ölçme tarzı ile öğrencilere daha lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve üniversitede bu derslerden muaf olma olanağı sunuyor.

Program, gerek derslerin içerik ve işlenişi gerek de bilgiyi ölçme tarzı ile öğrencilere daha lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve üniversitede bu derslerden muaf olma olanağı sunuyor. İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyerek güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiriyor. Son derece yoğun bir eğitim programı olan AP, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini şekillendiren adımlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde 3300 üniversite tarafından değerlendirmeye alınan Advanced Placement programı 6 farklı alanda 38 farklı dersten oluşuyor.

AP Capstone, sanat, İngilizce, tarih ve sosyal bilimler, matematik ve bilgisayar teknolojileri, fen ile dünya dilleri ve kültürleri gibi başlıklarda 30’dan fazla ders AP programı ile yurt dışı ve Türkiye’deki bazı üniversitelerde muafiyet, kredi tamamlama ve burs alma şansı da sunuyor.