Uluslararası bilim topluluğu Türkiye’den uzman isme davet gönderdi

92 ulusal ve uluslararası üniversiteden oluşan bilim topluluğu Agency for Quality Assurance (AQAS) Türkiye’den akademi dışında bir uzmanı uluslararası alanda üniversitelerin değerlendirilmesine yönelik davette bulundu.

Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi, dünyada üniversiteler için dış değerlendirme prosedürlerini yürütmek üzere onaylanmış Alman akreditasyon kurumu AQAS, Türkiye’den akademi dışında bir uzmanı değerlendirme kuruluna davet etti. Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Beykent Üniversitesi Hastanesi Basın, Yayın ve Medya Danışmanı Saygı Ünlü’yü yükseköğretimde iletişim fakülteleri bölümlerinin değerlendirilmesi konusunda meslek uzmanı olarak görevlendirdi.

Dünyada AQAS tarafından akredite edilen programlar, Avrupa standartları ve ilkelerine uygunluğunu belgeliyor.