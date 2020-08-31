Son Dakika
Bakan Gül: 'Yeni adli yıl, e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacak'
Uludere’de öğrencisiz ders zili
ULUDERE ŞENOBA ORGENERAL EDİP BAŞER İMAM HATİP ORTAOKULUNDA, ÖĞRETMENLER VE DERS KİTAPLARINI ALMAK İÇİN OKULA GELEN BAZI VELİLER İSTİKLAL MARŞINI OKUDU.
Eğitim 31.08.2020, 11:53
2
Şırnak’ın Uludere ilçesinde, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi, İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.
Uludere Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulunda, öğretmenler ve ders kitaplarını almak için okula gelen bazı veliler İstiklal Marşını okudu. Milyonlarca öğrenci bugün ders zilinin çalmasıyla birlikte, uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılına girdi. Yüz yüze eğitim salgın nedeniyle mart ayından beri yapılmazken, yeni eğitim öğretim yılı da uzaktan eğitimle başladı.
Yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlatılacağı planlanırken, 18 Eylül’e kadar öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitimle kaldıkları yerden devam edecek.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25