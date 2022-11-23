Uludere’de atandığı köy okulunda öğrencilerin rol modeli olan Sinem öğretmen görev süresini uzattı

Uludere ilçesinin Şenoba beldesine 4 yıl önce ilk ataması yapılan Fen Bilimleri öğretmeni Sinem Onur, atandığı Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Yatılı Bölge Ortaokulun da atandığı yıldan itibaren öğrencileri ile olan bağı bir aile ortamı oluşturdu. Bu aile ortamı ile öğrenci-öğretmen ilişkisi 3 yıllık görev süresince ilerleyerek birbirlerinden vazgeçilmez bir hal aldı. Sinem öretmenin köy okulundaki görev süresi dolmasına rağmen öğrencilerinin gitmesini istememesine karşın görev süresini uzatarak köy okulundaki öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

Sinem öğretmen, özellikle yöredeki kız çocukları için ayrı bir çaba sarf edip bir çok kız öğrencisine rol model olup hedeflerini şekillendiriyor. Sinem öğretmen ve öğrencileri aynı zamanda ilçe milli eğitimin destekleri ile sayısız başarılar elde ettiler. 2020 yılında TÜBİTAK 2204-B 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Van bölge yarı finalinde 2. olarak, 2022 yılında TÜBİTAK 2204-B 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinde Van bölge yarı finaline kalmaya hak kazandılar. 2023 yılında gerçekleşecek olan TÜBİTAK 2204-B 17.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerine katılım sağlamak için başvuruda bulunup 2023 yılı Teknofest yarışmaları için 2 grupla başvuruda bulundular. 2023 yılı haziran ayında yapılacak olan NASA Space Camp Turkey ( Uzay Kampı Türkiye) tarafından İzmir’de Uzay Kampı Türkiye Galaktik Yaz kampına 10 öğrenci için bursluluk davetiyesi aldılar.

"Öğrencilerimin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı kişiler olarak yetişmesini istiyorum"

Görev yaptığı ili ve ilçeyi, bulunduğu Şenoba Beldesini, buradaki insanları çok sevdiğini söyleyen Sinem Onur, öğrenci aşığı bir insan olduğunu ifade etti. Öğrencilerini geliştirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını aktaran Onur, "Öğrencilerimin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı kişiler olarak yetişmesini istiyorum. Geçen sene TÜBİTAK 2204-B Van Bölge Sergisine gitmiştik. Ondan önceki sene de bölge yarı finalinde ikincilik elde etmiştik. Geçen sene öğrencim ile ilgili bir çalışma yaptık, kız öğrencilerine yönelikti. Kız öğrencilerinin cinsiyet ayrımcılığına uğradığını ve aslında kız öğrencilerin çok daha fazla desteklenmesi gerektiğiyle ilgili bir motivasyon çalışması yapmıştık. Bunlar LGS başarımıza da yansıdı. Beni de çok fazla mutlu etti" dedi.

"Görev süremi tamamlamış bulunmaktayım" diyerek sözlerine devam Sinem öğretmen, "Ama şunun farkındayım; ülkemizin bizim gibi öğretmenlere çok ihtiyacı var. Özellikle dezavantajlı bölgede bulunan öğrencilerin bizim gibi öğretmenlerle tanışmaya, karşılaşmaya çok ihtiyaçları var. Ve ben gönlüm rahat olmadan buradan gitmek istemiyorum. Onların elinden tutacak, onlara sadece dünyanın Şenoba Beldesi’nden ibaret olmadığını gösterecek öğretmenlerine çok ihtiyaçları var" diye konuştu.

Öğrencilerinin gitmesini istemediğini ve öğrencilerini kırmayıp kalma kararı aldığını belirten Onur, "Buradaki görev süremi uzattım. Öğrencilerimle birlikte öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve öğrenmeye her koşulda, koşullar ne olursa olsun, bütün imkânlarımızı hatta imkânsızlıklarımızı da kullanarak öğrenme yolculuğumuza devam ediyoruz diyebilirim" şeklinde konuştu.

Gününü ailesinde çok öğrencileriyle geçirdiğini kaydeden Sinem Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık bir aile gibi olduk öğrencilerimle. Bunun samimiyeti içerisindeyiz. Onlara rol model bir öğretmen olduğumu düşünüyorum ve onlardan iyi dönüşler aldığımda bu beni çok mutlu ediyor. Onlara her zaman bir abla nasihatinde bulunuyorum; yeri geldiğinde aile ilişkisi olarak iletişim kuruyoruz. Evime gittiğim zaman acaba şu öğrencimin şu derdine çözüm bulabildim mi? Acaba problemini çözebildim mi? Ne yaptılar,? Onlarında derdi benim derdim oluyor. Her zaman yanımda bulunan, bana destek veren aileme, öğretmen arkadaşlarıma, okul idareme ve özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mikail Demirtaş’a çok teşekkür ederim."

Öğrencilerden Melisa Babat, 4 yıldır Sinem öğretmenin öğrencisi olduğunu dile getirerek, "Çok sevdiğim bir öğretmen Sinem Hoca. Tanışmadan önce kendimi özgüvensiz hissediyordum, sosyal etkinliklere katılamıyordum. Ama Sinem Hoca ile tanıştıktan sonra sosyal etkinliklere katılmayı öğrendim. Geçen sene gitmesi gerektiğini söyledi arkadaşlarım. Gitmemesi için rica ettik. Oda sağ olsun bizi kırmadı, burada kalacağını söyledi" şeklinde konuştu.

Öğrenci Enes Bilen ise "Sinem öğretmenden öğrendiklerimi ne kadar anlatsam az. Çünkü onun sayesinde fikirlerimi açıkça söyleyebilme yeteneğine sahip oldum’’ dedi.