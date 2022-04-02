Uludağ’da ’’2022 Çığ Önlemleri ve Müdahale Tatbikatı’’ gerçeğini aratmadı

Bursa’da kış turizminin önemli yerlerinden biri olan Uludağ’da 180 personelin katılımıyla ’’2022 Çığ Önlemleri ve Müdahale Tatbikatı’’ yapıldı. Yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat koordinasyon merkezinde yapılan brifingin ardından senaryo gereği 5 kişilik dağcı ekibinden 3’ü, Uludağ ikinci oteller mevkiinde zirve yolculuğu sırasında meydana gelen çığda kar altında kaldı. Diğer 2 dağcı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı alan AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, operasyon merkezini kurarak paletli araçlarıyla kaza mahalline hareket etti. Bölge kontrol altına alındıktan sonra ihbarcı dağcılardan olay hakkında bilgi alındı. İkinci afetlere karşı tedbirler geliştirilerek toplanma, kaçış, yönetim ve lojistik alanları belirlendi. Bursa AFAD ve jandarma ekiplerinin arama köpeklerince iki farklı konumda kazazedelerin yerlerinin belirlemesi üzerine, AFAD koordinesinde sivil toplum ve gönüllü arama kurtarma ekipleri yaralıları kar altından çıkararak UMKE ekiplerine teslim etmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

Uludağ zirvesine ulaşmayı hedefleyen 5 kişilik dağcı ekibinin çığa maruz kalması üzerine kurgulanan tatbikata, Bursa AFAD 41 personel, Bursa İl Jandarma Komutanlığı 10 personel, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye 7 personel, Bursa UMKE 3 personel, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi 5 personel, Bursa Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 9 personel, Bursa Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 6 personel, Bursa AKUT 7 personel, Bursa ANDA Arama Kurtarma Ekibi 10 personel, Bursa NAK ekibi 10 personel, Bursa Arama Kurtarma Ekibi 10 personel, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 15 personel, Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi 7 personel, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Arama Kurtarma Ekibi, Çelebi Arama Kurtarma Ekibi 3 personel, dağcılık kulüpleri 11 personel, Yıldırım Arama Kurtarma 3 personeli katıldı. Ayrıca, 4 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 2 paletli araç, 6 kar motorunun yanı sıra 29 araç tatbikatta kullanıldı.