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Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE ARA SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE ARA SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:16
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Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosunun aldığı kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde ara imtihanların yapılmayacağı açıklandı.

Uludağ Üniversitesinin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan 2020 tarihinde toplanan "Salgın sebebiyle ara sınavlar yapılmayacak, sadece yıl sonu ve bütünleme sınavları yapılacak ve etki oranı yüzde 100 üzerinden hesaplanacaktır.

İlk 5 hafta yüz yüze yapılan eğitim süresince küçük sınav (quiz) ödev ve otomasyon sisteminde öğrencilerimize ilan edilen derslerin sınavları, öğretim üyeleri tarafından yıl sonu sınavları ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilecektir. Yıllık sistemde öğrenim gören öğrencilerin güz yarı yılında yapılan zorunlu derslere ait 1. ara sınavlarının etki oranı yüzde 20, yıl sonu sınavlarının etki oranı ise yüzde 80 üzerinden hesaplanacak. Bahar yarı yılındaki seçmeli derslerin 2. ara sınavları yapılmayacak sadece yıl sonu ve bütünleme sınavları yapılacaktır. Uygulamalı eğitime yönelik birimlerde öğrenim gören öğrencilerimiz ile dönem içinde staja başlayan öğrencilerimiz ilk 5 hafta dışında eksik kalan uygulamaya yönelik aldıkları dersler uzaktan öğretim yoluyla, ödev, simülasyon eğitimi, proje, vak’a analizi vb. faaliyetler ile 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlattırılacak ve yıl sonu/bütünleme sınavları dışında not verilmeyecektir. Dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, öğretmenlik uygulamaları alan öğrenciler bütünleme haklarından yararlanabilecektir. Küresel salgının devam etmesi durumunda yıl sonu ve bütünleme sınavları ilan edilen mevcut akademik takvime göre e-sınav şeklinde, devam etmemesi durumunda ise yüz yüze yapılacak ve öğrencilerimize yeni bir akademik takvim ile duyurulacaktır. Sınava giremediğini belgelendiren öğrencilere mâzeret sınav hakkı verilecektir. Salgının devam etmesi durumunda öğrencilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için birimlerimiz tarafından gerekli planlamalar yapılacaktır" denildi.

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