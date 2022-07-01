Uludağ 12 ay turizme kazandırılacak

Türkiye’nin turizm cennetlerinden Uludağ’da otel ve günübirlik işletme sahipleri ’12 Ay Uludağ Turizm Projesi’ni hayata geçirmek için toplandı.

Toplantıya ev sahibi Ender Alkoçlar’ın yanı sıra Haluk Beceren (Beceren Otel), İlker Cumbul (Teleferik A.Ş), Emine Orhan ( USİ-Uludağ Kar Motorları, ATV ve Telesiej İşletmeleri A.Ş), Ömer Kamburoğlu (Oksijen Otel), Mehmet Beşik ( Sarıalan Macera Parkı A.Ş), Burak Beceren de (Uludağ Tek Kart İşletmesi A.Ş) katıldı.

Özellikle Arapların ülkemize ve de Uludağ’a olan ilgileri nedeniyle konaklamalı projelerin organize edilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda gerekli adımların hızlıca devreye alınması istendi. Toplantıya online olarak katılan Bursa il Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Uludağ’da 12 ay turizmin önemine değinirken, “Uludağ konaklama tesisleri, doğası ve sunduğu aktiviteler ile Arap turistler için bir cazibe merkezi” vurgusu yaptı.

Özer, Bakanlık olarak turizm işletmecilerine bu çalışma çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını da dile getirdi.